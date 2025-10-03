На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Пермском крае. Военная операция, день 1318-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1318-й день
Александр Полегенько/ТАСС
Над регионами России ночью сбили 20 украинских беспилотников. Один из дронов атаковал Березники в Пермском крае, поврежден жилой дом, сообщил губернатор Махонин. По информации Reuters, Вашингтон вряд ли решит передавать Киеву ракеты Tomahawk, возможны поставки других боеприпасов большой дальности. США несколько лет негласно поддерживали программы по производству БПЛА на Украине, выяснила The Wall Street Journal. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
9:09

Атаки ВСУ на объекты энергетики Запорожской области не повлияли на работу энергосистемы региона, сообщил ТАСС первый заместитель министра энергетики Запорожской области Алексей Москаленко.

9:07

В подконтрольном ВСУ городе Херсоне произошли взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».

8:49

Канцлер Германии Фридрих Мерц в «очень резких» выражениях раскритиковал идею финансирования «стены дронов» из фондов ЕС, пишет Politico.

8:47

❗️Великобритания уже помогает Украине с нанесением ударов вглубь России, пишет Financial Times.

Кроме того, США подталкивают союзников по НАТО расширить поддержку Киева разведданными, отмечается в публикации.

8:44

Экипаж танка Т-80БВ алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» разбил опорный пункт и огневую точку ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ.

8:41

Дональд Трамп по-прежнему выступает против использования средств налогоплательщиков США для оказания помощи Украине, пишет Financial Times.

8:33

⚡️Дональд Трамп поручил ведомствам США приготовиться к обмену разведданными с Украиной, которые могут помочь ей наносить удары вглубь России, пишет Financial Times.

По информации издания, в окружении Трампа нет уверенности, что поставки Киеву ракет Tomahawk окажут существенное влияние на ситуацию на поле боя.

8:29

В США после шатдауна «оказались в неопределенности» переговоры о соглашении между Вашингтоном и Киевом по беспилотникам, поскольку «федеральных служащих отправили по домам», пишет The Telegraph.

Кроме того, могут быть задержаны поставки американского оружия на поле боя.

8:25

На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Евгений Солнцев.

8:22

Российские войска ночью нанесли комбинированный удар по Полтавской области Украины, пишет «Страна.ua».

«Атака могла быть направлена, в частности, на объекты энергетической инфраструктуры», — говорится в публикации.

Кроме того, взрывы произошли в Днепре и Одессе.

8:20

ВС России продвинулись в Днепропетровской и Запорожской областях, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на Deep State.

8:17

🔴Беспилотники ВСУ атаковали город Березники в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Пострадал двухквартирный жилой дом. К счастью, жертв нет», — отметил он в Telegram-канале.

На предприятии «Азот» была кратковременная остановка технологического цикла, сейчас завод работает в штатном режиме. Угрозы экологической ситуации нет, добавил Махонин.

8:11

Вашингтон и Киев обсуждают заключение «исторического соглашения», предполагающего передачу проверенных украинских технологий в сфере БПЛА американским военным в обмен на различные формы компенсации, пишет The Wall Street Journal.

8:09

❗️США несколько лет негласно поддерживали программы по производству беспилотников на Украине, пишет The Wall Street Journal.

Администрация экс-президента Джо Байдена выделила $1,5 млрд на поддержку программ по БПЛА и ракетам, включая поставку ключевых комплектующих, выяснило издание.

8:05

США вряд ли решат передавать Украине ракеты Tomahawk, возможны поставки других боеприпасов большой дальности европейским союзникам для отправки Киеву, пишет Reuters.

«Газета.Ru»
8:03

🔴Средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 20 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Ночью над Черным морем сбили девять БПЛА, над Воронежской областью — четыре, над Белгородской и Крымом — по три, над Курской — один.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1318-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

В Норвегии нашли солдат, пропавших на маневрах у российской границы
ЕС не будет ограничивать выдачу шенгенских виз россиянам
Россиян предупредили о подорожании пива
В Польше заявили о нежелании разрывать дипотношения с Россией
«Гнусный подлец»: Кадыров потребовал трибунала для генерала Шаманова
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал трибунала для генерала Владимира Шаманова
Вышли все серии «Дыши». Объясняем, почему это один из лучших российских сериалов года
Вышли все серии медицинской драмы «Дыши» с Мариной Александровой и Дашей Верещагиной
«Мне грустно, что я старею». 90 лет со дня рождения Армена Джигарханяна
3 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 3 октября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Дроны над Европой, мода на кокошники и ядерный щит России: главное из речи Путина на «Валдае»
Путин в шутку назвал себя будущим главой ЦРУ
Поздравления с Днем учителя – 2025: открытки и слова благодарности
Лучшие идеи для поздравления с Днем учителя
Экс-депутата Мосгордумы отправили в СИЗО из-за постов о Буче и Мариуполе
Суд арестовал зампреда партии «Яблоко» Круглова по обвинению в фейках об армии
Французский генерал призвал быть готовыми к войне «сегодня вечером»
Французский командующий Шилль призвал ЕС быть готовыми к войне уже сегодня
