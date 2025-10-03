Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Пермском крае. Военная операция, день 1318-й

8:29

В США после шатдауна «оказались в неопределенности» переговоры о соглашении между Вашингтоном и Киевом по беспилотникам, поскольку «федеральных служащих отправили по домам», пишет The Telegraph.

Кроме того, могут быть задержаны поставки американского оружия на поле боя.