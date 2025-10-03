Александр Хинштейн на месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в жилой дом в Курске, 15 августа 2025 года

Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Пострадали мужчина и женщина, им оказали первую помощь. Также в результате атаки повреждения получил грузовой автомобиль. Всего днем 3 октября над Курской областью средства ПВО сбили 6 украинских БПЛА.

Украинский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белой Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Два человека получили ранения.

«Растет число жертв украинских преступлений. Сегодня вражеский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белой Беловского района. В результате удара осколочные ранения получили мужчина и женщина», — говорится в посте.

Пострадавшим оказали первую помощь.

В результате атаки ВСУ также поврежден грузовой автомобиль.

«Уважаемые жители, пожалуйста, будьте крайне бдительны! Враг не прекращает свои подлые удары! Берегите себя!» — призвал Хинштейн.

В пятницу, 3 октября, средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников в период с 11:00 мск до 15:00 мск, сообщили в Минобороны России. Из них четыре — над Оренбургской областью, по три — над Курской и Белгородской областями, два — над Брянской областью.

Позже в период с 15:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три над территорией Курской области, два БПЛА над территорией Белгородской области и один над территорией Брянской области.

«Цели достигнуты»: на Украине сообщили о крупнейшей атаке на газодобывающую инфраструктуру Российские вооруженные силы нанесли массированный удар по газодобывающей инфраструктуре Украины, причинив... 03 октября 18:58

2 октября молодая женщина получила ранения в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль в селе Мокрушино, расположенном в Беловском районе Курской области. Врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили на амбулаторное лечение.

Мирные потери

В августе посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник сообщил, что в Курской области в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли не менее 350 мирных жителей. Еще более 1000 человек получили увечья, подчеркнул дипломат. На тот момент следственные органы возбудили 600 уголовных дел против украинских солдат, совершавших преступления на территории российского региона.

Всего в результате агрессии Украины с 2014 года пострадало 27 тысяч мирных жителей России, из которых убиты 7 240, в том числе 225 несовершеннолетних, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Возбуждено 8167 дел о преступлениях киевского режима. Обвинительные приговоры вынесены против 674 человек.

«Украинцы любят сюрпризы». На Западе заговорили о крупном наступлении на Крым Украина до зимы может преподнести России несколько сюрпризов, например, начать массированное наступление... 02 октября 16:28

На данный момент заочно привлечены 1004 иностранных гражданина. Уже завершено расследование 185 уголовных дел в отношении наемников, по 145 — состоялись обвинительные приговоры.