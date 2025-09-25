На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дании признали, что не могут обвинить Россию в появлении дронов в их небе

Лунд Поульсен: Дания не знает откуда залетели БПЛА, но их запускал профессионал
Mindaugas Kulbis/AP

Дания не знает, откуда в воздушное пространство страны залетели дроны, но их точно запустил профессионал. Об этом заявил глава минобороны королевства Троельс Лунд Поульсен, передает TV2.

Он отметил, что военные Дании не стали сбивать беспилотники, так как опасались, что обломки упадут на дома жителей.

«Если нейтрализация произойдет с ошибками – у нас будет очень громкая дискуссия о том, кто ответственен за то, что дрон упал на дом», – сказал Поульсен.

Он добавил, что доказательств того, что это были российские дроны, нет.

Командующий датской армией, генерал Михаэль Хюльгор добавил, что нет особого смысла сбивать дроны, когда их много. По его словам, гораздо важнее собрать данные и найти лиц, причастных к этому инциденту.

Тем не менее министр юстиции Петер Хуммельгор сообщил, что Дания расценивает подобные инциденты в воздушном пространстве как гибридные атаки с целью «посеять страх».

23 сентября власти Дании приостанавливали работу аэропорта Копенгагена из-за обнаружение нескольких дронов вблизи воздушной гавани. По информации датской полиции, над территорией аэропорта были замечены от двух до четырех «крупных» беспилотников.

В ночь на 25 сентября дроны были замечены не только в районе аэропорта города Ольборг на севере Дании, но и около трех других воздушных гаваней на территории королевства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о неопознанных дронах в Дании, заявил, что Кремль не принимает во внимание голословные обвинения в якобы нарушении воздушного пространства других стран.

Ранее в Дании владельцам инфраструктуры могут разрешить сбивать дроны.

