Дания заявила союзникам, что вторжение БПЛА было совершено другим государством

МИД Латвии: Дания заявила НАТО, что вторжение БПЛА было совершено государством

Дания сообщила своим союзникам по НАТО, что «вторжение» беспилотников на ее территорию было совершено другим государством. Об этом агентству Reuters заявила глава МИД Латвии Байба Браже.

«Дания заявила союзникам, что вторжение беспилотников было совершено государственным субъектом», — сказала она.

Пресс-служба посольства Российской Федерации в Копенгагене заявила, что инциденты с нарушениями работы аэропортов в Дании являются срежиссированной провокацией, Россия категорически отвергает утверждения в причастности к ним.

В диппредставительстве отметили, что эту провокацию используют как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, которые пытаются добиться затягивания конфликта на Украине и его расширения на другие страны.

В ночь на 25 сентября аэропорт датского Ольборга закрыли из-за «беспилотников в воздушном пространстве», три рейса были перенаправлены в другие аэропорты.

Позднее полиция Дании получила данные о беспилотниках в аэропортах городов Эсбьорг, Сённерборг и Скридструп.

