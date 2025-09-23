На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генсек НАТО отреагировал на инцидент с БПЛА в аэропорту Копенгагена

Генсек НАТО Рютте заявил, что контактирует с Данией по поводу инцидента с БПЛА
Wolfgang Rattay/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции заявил, что контактировал с властями Дании по поводу инцидента с беспилотниками в аэропорту Копенгагена. Его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, на данный момент проходит расследование инцидента.

«Буквально недавно я беседовал с премьер-министром Дании, и мы говорили о ситуации с четырьмя дронами», — заявил Рютте.

Генсек подчеркнул, что отвечать на какие-либо уточняющие вопросы о беспилотниках в Дании «пока очень рано».

23 сентября власти Дании приостановили работу аэропорта Копенгагена, сославшись на обнаружение нескольких беспилотных летательных аппаратов вблизи воздушной гавани.

По информации датской полиции, над территорией аэропорта были замечены от двух до четырех «крупных» дронов.

На фоне появления информации о дронах в Норвегии и Дании пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Кремль не принимает во внимание голословные обвинения в якобы нарушении воздушного пространства других стран.

Ранее глава МИД Польши выступил с предупреждением в адрес России из-за БПЛА.

