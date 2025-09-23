На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Это Россия»: премьер Дании прокомментировала инцидент с БПЛА в Копенгагене

Премьер Фредериксен: за инцидентом с БПЛА в Копенгагене может стоять Россия
close
Ritzau Scanpix/Liselotte Sabroe/Reuters

Дания не исключает, что за появлением беспилотников над аэропортом Копенгагена может якобы стоять Россия. Об этом заявила премьер Дании Метте Фредериксен, передает The Guardian.

«Я не могу исключить, что это Россия. Мы видели беспилотники над Польшей, которых там быть не должно. Мы видели их активность в Румынии. Мы видели нарушения воздушного пространства Эстонии», — подчеркнула она.

Фредериксен добавила, что, по ее мнению, произошедшее – «серьезная атака на критически важную инфраструктуру Дании».

Ночью 22 сентября Власти Дании приостановили работу аэропорта Копенгагена, сославшись на обнаружение нескольких беспилотных летательных аппаратов вблизи воздушной гавани. Инцидент привел к отмене порядка 100 рейсов и переносу более 30 полетов в другие воздушные гавани.

19 сентября генеральный штаб Сил обороны Эстонии сообщил, что три российских истребителя МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство страны со стороны острова Вайндлоо, пробыв в нем почти 12 минут.

При этом, как утверждается, транспондеры самолетов были выключены, а двусторонняя радиосвязь с эстонскими авиадиспетчерами отсутствовала.

Позже Эстония запросила консультации в соответствии со статьей 4 НАТО.

Ранее Захарова назвала голословными обвинения в адрес России из-за БПЛА в Польше.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами