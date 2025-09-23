«Это Россия»: премьер Дании прокомментировала инцидент с БПЛА в Копенгагене

Премьер Фредериксен: за инцидентом с БПЛА в Копенгагене может стоять Россия

Дания не исключает, что за появлением беспилотников над аэропортом Копенгагена может якобы стоять Россия. Об этом заявила премьер Дании Метте Фредериксен, передает The Guardian.

«Я не могу исключить, что это Россия. Мы видели беспилотники над Польшей, которых там быть не должно. Мы видели их активность в Румынии. Мы видели нарушения воздушного пространства Эстонии», — подчеркнула она.

Фредериксен добавила, что, по ее мнению, произошедшее – «серьезная атака на критически важную инфраструктуру Дании».

Ночью 22 сентября Власти Дании приостановили работу аэропорта Копенгагена, сославшись на обнаружение нескольких беспилотных летательных аппаратов вблизи воздушной гавани. Инцидент привел к отмене порядка 100 рейсов и переносу более 30 полетов в другие воздушные гавани.

19 сентября генеральный штаб Сил обороны Эстонии сообщил, что три российских истребителя МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство страны со стороны острова Вайндлоо, пробыв в нем почти 12 минут.

При этом, как утверждается, транспондеры самолетов были выключены, а двусторонняя радиосвязь с эстонскими авиадиспетчерами отсутствовала.

Позже Эстония запросила консультации в соответствии со статьей 4 НАТО.

Ранее Захарова назвала голословными обвинения в адрес России из-за БПЛА в Польше.