Над Германией заметили несколько беспилотников

NDR: в небе на севере ФРГ заметили несколько беспилотников
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

В федеральной земле Шлезвиг-Гольштейне на севере Германии в ночь на 26 сентября были зафиксированы пролеты нескольких неопознанных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила телерадиокомпания NDR со ссылкой на заявление главы МВД региона Сабины Зюттерлин-Вак.

По словам министра, полиция рассматривает различные версии, включая шпионаж и диверсии.

«В связи с последними инцидентами в Дании и других европейских странах Шлезвиг-Гольштейн активно взаимодействует [по случившемуся] с федеральными властями и Бундесвером», — подчеркнула она.

Земельная полиция, по данным Зюттерлин-Вак, предпринимает шаги по усилению защиты от дронов, в том числе путем координации с другими северогерманскими землями

25 сентября СМИ сообщали о временном закрытии аэропорта в датском городе Ольборг. Причиной стали неопознанные дроны, из-за которых три рейса были перенаправлены в другие аэропорты.

Ранее сообщалось, что ЕК и приграничные с Россией страны планируют обсудить меры защиты от дронов.

