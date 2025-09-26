«Это венгерские дроны»: Киев обвинил Будапешт в нарушении границы

Сийярто заявил, что Зеленский сходит с ума от антивенгерских настроений

В отношениях Венгрии и Украины наметился очередной кризис. Владимир Зеленский обвинил Будапешт в запуске разведывательных дронов в приграничные регионы Украины — предположительно, с целью «оценить промышленный потенциал». Минобороны Венгрии обвинения отвергло, а глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что Зеленский «сходит с ума».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нарушении воздушного пространства страны беспилотными летательными аппаратами, предположительно принадлежащими Венгрии. С таким заявлением он выступил в своем Telegram-канале.

«Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно, они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах», — написал Зеленский.

По словам украинского лидера, соответствующую информацию довел до него главком ВСУ Александр Сырский. После этого глава государства «поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту». Каких-либо фактических обоснований он не привел.

Минобороны Венгрии обвинения в нарушении воздушного пространства Украины отвергло.

«Утверждение президента Украины Владимира Зеленского о нахождении венгерского военного беспилотника на территории Украины не соответствует действительности. Венгерские вооруженные силы не осуществляли полет беспилотника, который якобы имел место на венгерско-украинской границе по утверждениям СМИ, и не получали никаких приказов на это», — приводит сообщение министерства портал Telex.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также раскритиковал заявления Киева о «венгерских дронах».

«И это люди, которые ждут от нас поддержки в вопросе их вступления в Европейский союз... Они не могут быть серьезными», — написал он в соцсетях. Сийярто добавил, что «Владимир Зеленский сходит с ума от антивенгерских настроений» и «начинает видеть кошмары».

Это не первый инцидент с беспилотниками на границе двух стран. В мае издание Magyar Hirlap сообщало, что силы противовоздушной обороны Венгрии сбили украинский дрон около границы. По версии издания, украинские спецслужбы могли использовать БПЛА в разведывательных целях, что стало лишь одним из эпизодов «многомесячной войны секретных служб» Украины и Венгрии.

Испорченные отношения

Отношения Киева и Будапешта в первую очередь обострились на фоне отказа Венгрии поддержать вступление Украины в Евросоюз, а также «пророссийской» позиции Будапешта, который далеко не всегда поддерживает решения ЕС по Украине или же делает это крайне неохотно.

В последнее время они еще более ухудшились после украинских атак на нефтепровод «Дружба», по которому в Венгрию поступает российское топливо. Страны обменялись очень резкими заявлениями.

«Это не наша война! Мы не несем за нее ответственность <...> Прекратите провоцировать нас и пытаться втянуть нас в вашу войну!», — написал Сийярто в соцсети Х.

В мае премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что украинские спецслужбы ведут против Будапешта скоординированную операцию, направленную на срыв референдума о возможном вступлении Украины в Европейский союз. По словам Орбана, атака приняла беспрецедентный характер и носит клеветнический оттенок.

«Украина запустила координированную информационную кампанию, цель которой – заблокировать волеизъявление венгерского народа по вопросу членства Киева в ЕС», – подчеркнул премьер.

Месяц спустя, подводя итоги волеизъявления сограждан, Орбан отметил, что 95% проголосовавших венгров высказались против вступления Украины в Евросоюз. Голосование проходило онлайн и по почте, в нем приняли участие около двух миллионов человек.

На Украине проживает около 150 000 этнических венгров, большинство из них — в Закарпатской области на границе с Венгрией. Помимо прочего, венгерское правительство и Киев часто спорят о языковых правах общины.