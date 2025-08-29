На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика

Над регионами России сбили более 50 беспилотников. Военная операция, день 1283-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1283-й день
true
true
true
close
Алексей Коновалов/ТАСС
Над регионами России ночью уничтожили 54 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. В Орловской области обломки БПЛА повредили четыре здания, ранен местный житель. По информации Politico, Европа рассматривает возможность создания на территории Украины 40-километровой буферной зоны. Некомплект личного состава ВСУ достигает 70%, выяснило РИА Новости. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:25

В Орловской области число пострадавших в результате ночной атаки БПЛА увеличилось до четырех человек, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

9:20

Управляемые ракеты воздушного базирования ERAM могут быть поставлены на Украину уже в этом году, если сделка по их продаже Соединенными Штатами состоится, передает CNN.

9:18

ЕС считает своим вкладом в «гарантии безопасности» для Украины тренировочную миссию для ВСУ, военную миссию и поддержку военной промышленности Киева. Об этом заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас, пишет ТАСС.

9:12

Минобороны России показало кадры работы связистов 20-й гвардейской общевойсковой армии. Они обеспечивают надежную связь для командования и подразделений группировки войск «Запад», поддерживая непрерывность и оперативность управления войсками, подчеркнули в ведомстве.

9:05

❗Основу иностранного военного контингента на Украине, отправку которого активно продвигают западные страны, вероятно, сформируют вооруженные силы Великобритании и Франции, пишет Politico.

8:52

Над южной частью Псковской области ночью был уничтожен беспилотник, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

8:40

❗Площадь пожара, возникшего после падения обломков БПЛА на территории Геленджикского лесничества, увеличилась до 41,5 га. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в МЧС России.

8:23

8:21

В Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«У пострадавшего минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение грудной клетки и баротравма», — отметил он в Telegram-канале.

8:14

На Украине военкомы на блок-посту мобилизовали 28-летнего отца-одиночку, а двух его семилетних близнецов бросили на обочине дороги, сообщает «Суспильне».

«Нет, пусть где-то воюет. А детей — на две недели в больницу, а потом в интернат», — пересказала сестра мобилизованного ответ одного из сотрудников ТЦК.

8:09

В Днепропетровске на юго-востоке Украины один из объектов инфраструктуры ночью получил повреждения, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.

8:07

Расчет РСЗО «Град» нанес мощный удар по позициям ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны России.

8:05

❗Некомплект личного состава в некоторых подразделениях ВСУ достигает 70%, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Это одна из больших проблем для ВСУ. Командование вынуждено постоянно маневрировать одними и теми же боеспособными бригадами, которые экстренно перебрасываются на самые опасные участки фронта», — говорится в публикации.

8:04

Европейские лидеры рассматривают возможность создания на территории Украины 40-километровой буферной зоны как один из вариантов мирного урегулирования конфликта, пишет Politico.

8:02

В Орловской области обломки БПЛА повредили четыре здания, в том числе два строения — в Орле, ранен один человек, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

8:01

🔴Над регионами России с полуночи до 6:00 мск уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.

Над Брянской областью сбили 18 БПЛА, над Крымом — 10, над Черным морем — девять, над Тверской областью — восемь, над Орловской, Рязанской и Тульской — по два, над Курской, Калужской и Новгородской — по одному.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1283-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Европа обсуждает создание буферной зоны на Украине. Глубина — до 40 км, контингент — до 60 тыс. миротворцев
Politico: Европа обсуждает создание буферной зоны на Украине глубиной до 40 км
В ЕС призвали ввести вторичные санкции против российской нефти
Площадь лесного пожара в Геленджике после падения обломков БПЛА выросла до 41,5 га
На Западе назвали страны, чьи войска могут отправиться на Украину
Россияне распробовали умные часы
Россияне назвали самые желанные ИИ-функции в iPhone
В Совфеде опровергли новые наказания для фармацевтов
Новости и материалы
Каллас рассказала о вкладе ЕС в «гарантии безопасности» для Украины
В Петербурге три человека пострадали в аварии с катером на Малой Невке
В Крыму потушили крупный природный пожар
Чулпан Хаматова и хрюкающая Мария Машкова отдыхают вместе в Польше
Олимпийский чемпион о недопуске российских биатлонистов на ОИ: это позор нашего спорта
Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника в Белгородской области
Стало известно, гражданам какой страны Россия выдала больше всего электронных виз
Уехавший из РФ комик Максим Галкин приклеил усы и обратился к «хозяйке»
Губернатор Беглов объяснил ограничения на работу мигрантов в Петербурге
Новосибирские подростки избили курьера, поймавшего их вора в супермаркете
Бразилия начала принимать ответные меры на пошлины Трампа
У Макса Покровского изымают спрятанное от ФНС имущество: «Процесс будет более долгим»
На Украине признали «100%-ную инициативу» ВС РФ на одном из направлений
Груды кремированных человеческих останков нашли на юге США
Беглов пообещал завершить строительство двух станций метро в Петербурге в этом году
Главный тренер «Акрона»: иногда просто боюсь за Дзюбу
В Новосибирске бабушка похитила внучку и больше месяца скрывалась от невестки
Стало известно, как отпугнуть псевдо-приставов
Все новости
СМИ сообщили об «исчезновении» бензина в ряде населенных пунктов Хабаровского края
Умер известный композитор Щедрин
В Госдуме рассказали об изменениях в трудовом законодательстве с 1 сентября
Россиян предупредили о блокировке снятия наличных при нетипичном поведении
Ускоренное развитие: как скоростные дороги влияют на логистическую связность регионов
Новые скоростные трассы стали драйвером развития регионов
Однокурсник Медведева, полпред Путина: Гуцан может возглавить Генпрокуратуру
Полпред президента Александр Гуцан может стать генпрокурором РФ
«Люди на крышах, жара и вонь»: 20 лет урагану «Катрина»
29 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 29 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Ореховый Спас в 2025 году: история и традиции праздника
Когда отмечается Ореховый Спас, история и традиции, приметы в этот день
«Стороны не готовы». На Западе не верят, что Путин и Зеленский встретятся и завершат конфликт
Atlantic: Трамп недоволен Зеленским и Европой из-за нереалистичности их требований
Ореховый Спас — 2025: открытки и поздравления
Как поздравить с Ореховым и Хлебным Спасом родных и близких
У Республики Сербской будет два президента? Додик не собирается покидать свой пост, несмотря на выборы
Додик не собирается участвовать в выборах президента Республики Сербской
«Ходячая катастрофа»: Уиткоффа обвинили в том, что он все перепутал после встречи с Путиным
Reuters: Уиткофф нарушил протокол, придя на встречу с Путиным без стенографиста
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами