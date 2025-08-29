Над регионами России сбили более 50 беспилотников. Военная операция, день 1283-й

8:14

На Украине военкомы на блок-посту мобилизовали 28-летнего отца-одиночку, а двух его семилетних близнецов бросили на обочине дороги, сообщает «Суспильне».

«Нет, пусть где-то воюет. А детей — на две недели в больницу, а потом в интернат», — пересказала сестра мобилизованного ответ одного из сотрудников ТЦК.