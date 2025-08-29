Над регионами России сбили более 50 беспилотников. Военная операция, день 1283-й

В Орловской области число пострадавших в результате ночной атаки БПЛА увеличилось до четырех человек, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
⚡Управляемые ракеты воздушного базирования ERAM могут быть поставлены на Украину уже в этом году, если сделка по их продаже Соединенными Штатами состоится, передает CNN.
ЕС считает своим вкладом в «гарантии безопасности» для Украины тренировочную миссию для ВСУ, военную миссию и поддержку военной промышленности Киева. Об этом заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас, пишет ТАСС.
Минобороны России показало кадры работы связистов 20-й гвардейской общевойсковой армии. Они обеспечивают надежную связь для командования и подразделений группировки войск «Запад», поддерживая непрерывность и оперативность управления войсками, подчеркнули в ведомстве.
❗Основу иностранного военного контингента на Украине, отправку которого активно продвигают западные страны, вероятно, сформируют вооруженные силы Великобритании и Франции, пишет Politico.
Над южной частью Псковской области ночью был уничтожен беспилотник, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
❗Площадь пожара, возникшего после падения обломков БПЛА на территории Геленджикского лесничества, увеличилась до 41,5 га. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в МЧС России.
В Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«У пострадавшего минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение грудной клетки и баротравма», — отметил он в Telegram-канале.
На Украине военкомы на блок-посту мобилизовали 28-летнего отца-одиночку, а двух его семилетних близнецов бросили на обочине дороги, сообщает «Суспильне».
«Нет, пусть где-то воюет. А детей — на две недели в больницу, а потом в интернат», — пересказала сестра мобилизованного ответ одного из сотрудников ТЦК.
В Днепропетровске на юго-востоке Украины один из объектов инфраструктуры ночью получил повреждения, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.
Расчет РСЗО «Град» нанес мощный удар по позициям ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны России.
❗Некомплект личного состава в некоторых подразделениях ВСУ достигает 70%, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Это одна из больших проблем для ВСУ. Командование вынуждено постоянно маневрировать одними и теми же боеспособными бригадами, которые экстренно перебрасываются на самые опасные участки фронта», — говорится в публикации.
⚡Европейские лидеры рассматривают возможность создания на территории Украины 40-километровой буферной зоны как один из вариантов мирного урегулирования конфликта, пишет Politico.
В Орловской области обломки БПЛА повредили четыре здания, в том числе два строения — в Орле, ранен один человек, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
🔴Над регионами России с полуночи до 6:00 мск уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.
Над Брянской областью сбили 18 БПЛА, над Крымом — 10, над Черным морем — девять, над Тверской областью — восемь, над Орловской, Рязанской и Тульской — по два, над Курской, Калужской и Новгородской — по одному.