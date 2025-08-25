«Повысят боевые возможности ВСУ»: как американские ракеты ERAM повлияют на ход СВО

Администрация Дональда Трампа одобрила поставку 3350 ракет типа ERAM Вооруженным силам Украины. Они должны поступить на оснащение украинской армии через шесть недель. На что способны эти ракеты, как они повлияют на ход СВО и какими средствами ПВО российские войска смогут их сбивать — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Первые сведения о том, что США разрабатывают для Украины сравнительно недорогие, доступные для массового производства ракеты ERAM (Extended Range Attack Munition) появились еще в июле 2024 года. Об этом тогда сообщило издание The Аviationist.

Именно в тот период времени Соединенные Штаты взялись за разработку для Украины нового дешевого серийного высокоточного авиационного боеприпаса, сбрасываемого с самолета, с дальностью действия более 400 км, сообщалось в так называемом запросе предложения (RFP, Request for Proposal) от Управления вооружений ВВС США LCMC (Life Cycle Management Center, Центр управления жизненным циклом). Он, как указывалось в документе, «стремится профинансировать начальную фазу разработки нового авиационного боеприпаса под названием ERAM (Extended Range Attack Munition, боеприпас повышенной дальности действия)».

В документе говорилось, что новый боеприпас «будет иметь ключевое значение для усиления боевых возможностей Украины и должен быть доступным типом оружия, адаптированным для массового производства.

Что извеcтно о ракете ERAM

Сегодня утверждается, что кинематические и технические характеристики нового образца оружия отражают все тактические и технологические уроки, извлеченные за три с половиной года войны в Украине.

В том году конкретные тактико-технические характеристики в RFP еще не уточнялись, однако в качестве минимальных требований указывалось — оружие класса 500 фунтов (227 кг), «способное к осколочно-фугасному действию и ограниченному проникновению», а также применяться с различными вариантами взрывателей. Что касается веса, то тут речь, безусловно, идет о боевой части, поскольку с 500 фунтами на дальность стрельбы свыше 400 км никак не выйдешь.

В запросе RFI (Request for Information) также указано, что боеприпас должен иметь дальность действия не менее 250 миль (463 км) и скорость не менее М 0,6. Особое требование к характеристикам этого образца оружия заключались в следующем: навигационная система ERAM должна работать в условиях ухудшения качества GPS и обеспечивать точность наведения на объект поражения с круговым вероятным отклонением (CEP, Circular Error of Probability) в пределах 10 м.

Важное требование к ERAM — возможность быстрого увеличения производства до более чем 1000 единиц боеприпасов в год в течение 24 месяцев.

Интересно, что проект ERAM не является чем-то абсолютно новым. Существующие системы вооружения, которые в целом соответствуют требованиям ERAM, включают в себя, к примеру, боеприпас PJDAM (Powered Joint Direct Attack Munition) разработки фирмы Boeing, которая добавляет к обычной 500-фунтовой бомбе комплект, состоящий из блока управления, крыльев, двигателя Kratos-TDI-J85, тем самым превращая обычную бомбу свободного падения в мини-крылатую ракету.

Адаптирован для Украины

Потребность ВСУ в ракете ERAM диктуется еще и тем, что этот боеприпас более адаптирован к требованиям ВСУ в ходе вооруженного конфликта на Украине . К примеру, подчеркивалось, что Россия успешно использует средства радиоэлектронной борьбы, которые существенно снизили эффективность многих западных вооружений.

Некоторые исключения в этом плане GBU-39 SDB (бомбы малого диаметра) и французская AASM (Armement Air-Sol Modulaire) Hammer (высокоточная модульная авиационная бомба, разработанная компанией SAGEM, сейчас Safran Electronics & Defense), которые добились большего успеха по сравнению с другими боеприпасами.

Потребность в боеприпасах повышенной дальности действия (ERAM) обусловлена значительными преимуществами, которые дают ВСУ подобные изделия.

Благодаря крупномасштабному производству ERAM специально для Украины, Воздушные силы ВСУ больше не будут ограничены в своих боевых возможностях, когда из-за недостатка авиационных средств поражения они могли поразить далеко не все цели, которые требовала обстановка на поле боя.

Эта проблема еще больше осложняется для Воздушных сил Украины сравнительно небольшим количеством истребителей МиГ-29, Су-27 и/или Су-24 ВВС Украины, которые в настоящее время являются основными носителями авиационных средств поражения, передаваемых Украине. Ожидается, что постепенно поступающие истребители F-16 в значительной степени облегчат эту ситуацию.

close Президент Украины Владимир Зеленский следит за полетом истребителей F-16 на Украине, 4 августа 2024 года Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Как повлияет на ситуацию на фронте

По данным издания The Wall Street Journal, общая стоимость поставляемого вооружения ВСУ будет составлять $850 млн.

Конфликт на Украине явственно продемонстрировал, что большие объемы применяемого на полях сражений оружия при низких затратах на его производство являются ключевым фактором в новом типе ведения войны. Именно способность быстро производить и пополнять запасы израсходованного оружия привнесла в современную вооруженную борьбу элемент, который практически решает исход любой войны.

При этом подобные изделия могут поражаться практически всеми зенитными ракетными системами и комплексами, начиная от С-400 и С-350 и заканчивая ЗРК малой дальности и ближнего действия типа «Панцирь» и «Тор».

Вместе с тем поступление на вооружение ВСУ ракет класса ERAM потребует серьезных корректировок в системе радиолокационной разведки и усиления зенитного ракетного прикрытия важнейших объектов

Пожалуй, нет сомнений, что планируемое к поставке в течение предстоящих шести недель оружие существенно повысит боевые возможности ВСУ в целом и возможности Воздушных сил Украины в частности. Вполне возможно (и этого исключать нельзя), что решение администрации Белого дома послужит неким катализатором ускорения процесса мирных переговоров. И есть некая вероятность, что ракеты ERAM на войну могут и не успеть.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).