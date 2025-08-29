«Отошли более чем на 10 километров». Можно ли говорить об обрушении обороны ВСУ?

Полковник Ходаренок заявил, что говорить об обрушении обороны ВСУ пока рано

Оборонительные рубежи ВСУ утрачивают целостность. На некоторых участках фронта подразделения отступили на 10 км. Об этом сообщают представители российских силовых структур. Можно ли говорить о том, что украинская оборона рвется, и почему вне зависимости от успехов обстановка для Вооруженных сил Украины складывается не самым лучшим образом — разбирался обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

По данным источников РИА Новости на нескольких участках фронта, в том числе в Харьковской области и ДНР, украинские военные «отошли более чем на десять километров».

«Такие случаи перестали быть единичными и становятся устойчивой тенденцией», — сообщил собеседник агентства.

Это много или мало?

По меркам СВО, когда и 500 м представляется существенным продвижением, 10 км, безусловно, немало. Но с точки зрения классики инженерного оборудования полос обороны подобная цифра не так уж и велика.

Дело в том, что глубина главного оборонительного рубежа (ОР) должна составлять до 20-25 км. Он включает три-четыре позиции глубиной 2-2,5 км каждая с расстоянием между ними до 4 км. Основу каждой позиции составляет район обороны батальона (по фронту до 5 км и в глубину до 3 км). Так что с точки зрения военно-инженерного искусства вклинение в оборону противника на 10 км означает, что не прорван даже главный оборонительный рубеж, не говоря уже о втором и армейском ОР. Но все это, разумеется, только в теории.

Большинство людей порой представляет передний край главной полосы обороны (либо ВСУ, либо Вооруженных сил России) в виде системы сплошных траншей с многочисленными ходами сообщений, отсечными позициями и с инженерными заграждениями типа минных полей и колючей проволоки (спиралей Бруно, в частности).

Элементы всего перечисленного в той или иной степени в ходе боевых действий, безусловно, присутствуют. Однако в конкретных условиях СВО первая позиция не всегда представлена даже взводными и ротными опорными пунктами, а боевые порядки подразделений весьма разрежены.

Сегодня атака в составе трех бойцов представляется уже действиями чуть ли не оперативного масштаба, а уж если пяти – то это как минимум ввод в сражение оперативной маневренной группы фронта.

В не столь далекие времена полностью укомплектованная дивизия в обычных условиях могла оборонять полосу 30-40 км по фронту и 20-25 км в глубину. Сейчас эти нормативы в значительной степени пересмотрены в сторону увеличения.

И в настоящее время атаки и контратаки противника зачастую подавляются не хорошо организованной работой артиллерии и применением стрелкового оружия, а действиями беспилотников.

Началось обрушение фронта?

Разреженные боевые порядки войск создают весьма благоприятные условия для просачивания подразделений в глубину обороны противника. Зачастую удается продвинуться на вышеупомянутые 10 км. Но сегодня эти действия противник стремится, как правило, блокировать массированными ударами БПЛА.

Примечательно, что в ходе СВО родились термины «стрелковый бой», а иногда говорят и «ближний стрелковый бой». Подобные боестолкновения сегодня становятся уже редкостью, а противоборствующие стороны в основном осыпают друг друга градом беспилотников.

Вместе с тем сообщения об утрате целостности обороны ВСУ еще не означают, что началось, как принято говорить в политологической среде, «каскадное обрушение фронта», либо наблюдается «коллапс обороны» или же налицо «обвал обороны». До этого еще далеко. А 10 км могут быть и элементом маневренной обороны.

Главное в настоящее время заключается даже не в том, кто и насколько продвинулся, атаковал или контратаковал. Обстановка на переднем крае вне зависимости от успехов или неуспехов ВСУ складывается для них далеко не самым лучшим образом.

Ежедневные и весьма чувствительные потери украинских войск постоянно и неумолимо ведут ВСУ к исчерпанию самого ценного ее ресурса – людского потенциала.

Запад может предоставить ВСУ танки, пушки, истребители, боеприпасы. Но рано или поздно возникнет ситуация, при которой у ВСУ просто не будет бойцов. Так что вне зависимости от того, наступает ли российская армия, либо обороняется, свою стратегическую задачу она решает каждый день, и решает успешно – активных штыков на Украине с каждым днем становится все меньше и меньше. И недалек уже тот день, когда по этим причинам ситуация на фронтах начнет развиваться лавинообразно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).