«Услышим очень громкие слова». Чего ждут от заявления Трампа в России

Песков заявил, что поставки оружия США Киеву как продолжались, так и продолжаются

14 июля президент США Дональд Трамп планирует сделать «важное заявление» относительно России. В сети уже появилось множество версий того, что может анонсировать американский лидер. Так, сенатор Линдси Грэм в интервью для CBS News предположил, что Трамп введет ограничения на российские активы и объявит о военной помощи Киеву. В свою очередь, в Кремле не удивлены тем, что Штаты могут продолжить поставки оружия на Украину. Чего ожидают от Трампа в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, намерен сделать некое заявление относительно России и Украины, которое он сам назвал «маленьким сюрпризом для Москвы». Глава Белого дома не раскрыл какие-либо подробности, но неоднократно подчеркивал, что «разочарован действиями Москвы».

Вокруг предстоящего заявления уже построено множество теорий и предположений. Так, журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на информированные источники, предположил, что Трамп объявит о новом плане поставок вооружения для Киева, в который может войти и наступательное оружие.

«Ожидается, что в понедельник президент Трамп представит новый план по вооружению Украины, который может включать средства для наступательных операций... По словам двух источников в плане будут ракеты большой дальности», — говорится в материале Axios.

До этого в Вашингтоне сообщили, что Штаты передадут Украине комплексы Patriot и различные единицы военной техники, расходы за которые будут полностью оплачены украинской стороной.

Есть среди американской прессы и те издания, которые пишут, что Трамп не станет в своем понедельничном обращении анонсировать масштабную помощь Киеву. The American Conservative уверено, что Вашингтон может в будущем снова приостановить поставки оружия Киеву из-за проблем с внутренними запасами.

«Последние головокружительные скачки в вопросе помощи Украине упускают из виду важный момент: пауза, пусть даже временная, в какой-то момент была неизбежна. А поскольку американские вооруженные силы и оборонно-промышленная база США сильно перегружены и одновременно обременены многочисленными очагами напряженности в разных регионах, подобная ситуация, вероятно, повторится», — говорится в статье.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя планы США отправить Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к Patriot, за счет Европы, заявил, что поставки оружия из Соединенных Штатов как продолжались, так и продолжаются.

«Много было слов сказано о дороговизне [комплексов Patriot] и так далее. Теперь вроде получается, что эти поставки будут оплачивать со стороны Европы — что-то будут оплачивать, что-то не будут. Но фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники США продолжались и продолжаются на Украину», — заявил Песков.

Одновременно с этим на Украину с рабочим визитом приехал специальный посланник президента США Кит Келлог. По информации журналистов, американский чиновник проведет в Киеве всю неделю.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее заявил, что во время переговоров с Китом Келлогом планируется обсудить дальнейшую поддержку Киева со стороны Вашингтона и перспективы украинских войск в зоне боевых действий.

Предсказания Грэма

Накануне выступления Дональда Трампа сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, в интервью для телеканала CBS News заявил, что в своем обращении американский президент затронет тему арестованных российских активов.

«Ждите завтрашнего заявления. Я не хочу опережать президента, но следите за новостями об арестованных активах. Европейцы хотят ограничить проценты по активам, которые пойдут на Украину. Глава минфина США Бессент хочет пойти дальше», — сказал сенатор.

Грэм также заявил, что Штаты могут начать продавать европейским союзникам огромное количество оружия для Украины, а законопроект о пошлинах против стран, покупающих российскую нефть и другие товары, будет принят.

«Конгресс находится на грани принятия самого значительного пакета санкций в истории страны. Это даст президенту Трампу инструменты, которых у него сегодня нет, настоящую кувалду. И главные нарушители здесь — Китай, Индия и Бразилия. Индия покупает российскую нефть по дешевке и перепродает ее. Я разговаривал с президентом Трампом. На прошлой неделе он сказал, что пора действовать», — добавил политик.

Кроме того, по словам Грэма, американский президент злится на президента России, поэтому следует ожидать «очень агрессивного заявления» в отношении Москвы.

В словах Линдси Грэма нет ничего удивительного, он, по сути, высказал позицию, которую педалирует на протяжении многих лет в отношении России, отметил политолог, американист Рафаэль Ордуханян.

«Грэм — конченный русофоб, он, что называется, от души ненавидит Россию. Конечно, он будет говорить, что Трамп сделает некое жесткое заявление в адрес Москвы. Грэм как личность формировался в период восьмидесятых — начала девяностых годов и был свидетелем того, как пал Советский Союз. На протяжении последних тридцати лет он и ему подобные купались в этой нирване единственной в мире сверхдержавы, отсюда и его ненависть к современной России», — сказал политолог в беседе с «Газетой.Ru».

Он добавил, что таких политиков как Грэм достаточно много в сенате, особенно среди демократов, которые, казалось бы, должны бы иметь противоположную позицию.

С мнением Ордуханяна согласен и глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. По его мнению, ориентироваться на слова Грэма как на факт не стоит, потому что он является человеком с очень последовательной русофобской позицией.

«Грэм Россию абсолютно на дух не переваривает при любых обстоятельствах считает, что надо принимать самые жесткие меры против Москвы. Он отражает точку зрения части сторонников Трампа, которую условно можно назвать неоконсервативной. То, что он говорит, это скорее его желание и попытка публичной оглаской к этой позиции немножко подтолкнуть развитие событий», — сказал Лукьянов в беседе с «Газетой.Ru».

Чего ожидают от Трампа в Москве

Утечек относительно того, что же на самом деле скажет Дональд Трамп в своем обращении, было достаточно много. Политолог Федор Лукьянов считает, что действительно можно ожидать неких громких заявлений.

«Трамп, судя по всему, раздосадован и раздражен тем, что его усилия надавить на Россию и как-то побудить Путина изменить характер действий не приносят вообще никакого результата. Американский президент человек нетерпеливый и психологически не очень устойчивый, поэтому вполне можно предположить, что он публично психанет и объявит о поставках оружия или о санкциях против России»,

— заявил Лукьянов «Газете.Ru».

При этом важно не забывать, что, несмотря на свою импульсивность, Трамп достаточно расчетливый, и его задача сейчас — продемонстрировать свою решимость и недовольство, но не сделать таких шагов, которые полностью закроют перспективы какого-то взаимовыгодного диалога с Россией.

«Мне кажется, Трамп очень опасается, что эта война станет и его тоже. Он приходил с заявлениями, что это не его война, а Байдена. Поэтому я думаю, что мы услышим очень громкие слова, которые при более внимательном рассмотрении окажутся более громкими, чем реальный действия, которые будут предприняты. Это вообще специфика Трампа, он шумовыми эффектами сопровождает более умеренные и расчетливые шаги», — пояснил Лукьянов.

Он заключил, что Трампу либо нужна какая-то дальнейшая эскалация, а это значит полноценное втягивание в конфликт, либо стоит ждать очередной виток дипломатии, но уже под каким-то другим соусом.

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В свою очередь политолог Рафаэль Ордуханян в комментарии для «Газеты.Ru» отметил, что Трамп вообще мастер удивлять, но при этом сам политолог не хотел бы, чтобы американский президент допустил «главную ошибку в своей жизни».

«Если Трамп напрямую ввяжется в российско-украинский конфликт, то это перечеркнет все его усилия и как миротворца, и как лидера нового для США типа. Трамп может просто стать вторым Байденом, и от этого титула ему никогда не отмыться», — заключил политолог.