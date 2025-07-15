Tomahawk, ATACMS или Patriot. Какое оружие Трамп отправит Украине для ударов по РФ?

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе спросил президента Украины Владимира Зеленского, почему ВСУ не ударили по Москве. Тот ответил, что мог бы, если бы США предоставили Украине оружие. Как пишет WP, Трамп призвал Зеленского усилить давление не только на Москву, но и на Санкт-Петербург. Днем ранее Трамп пообещал начать поставки оружия Киеву на деньги европейских стран. Среди обещаемого оружия — ракетные комплексы Patriot. Трамп даже рассматривал вариант отправки Киеву крылатых ракет Tomahawk. Какое оружие в итоге окажется у Украины — в материале «Газеты.Ru».

Американский президент Дональд Трамп рассматривал возможность отправки на Украину крылатых ракет Tomahawk, которые могут долететь до Москвы и Санкт-Петербурга, пишет The Washington Post (WP).

«Если запустить их с Украины, они могут поразить Москву и Санкт-Петербург, и обсуждение этого вопроса шло еще в пятницу [11 июля]», — говорится в публикации.

Издание пишет, что в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским Трамп обсуждал варианты нанесения ударов по Москве и Санкт-Петербургу.

«Трамп заявил, что Украине нужно усилить давление на Путина, причем не только на Москву, но и на Санкт-Петербург», — написало издание. Он также спросил, почему Украина не наносит удары по Москве. Зеленский ответил ему, что украинская армия может атаковать столицу РФ, но у нее нет необходимого вооружения.

Издание объяснило, что президент США ужесточил свою позицию в связи с тем, что российский лидер якобы проявляет неуважение, не объявляя о прекращении огня.

«Он счел, что Путин пойдет на переговоры только под угрозой применения большей силы. Как любят говорить русские, Трамп решил «обострить ситуацию ради деэскалации», — добавила WP.

По информации издания, ракеты Tomahawk (дальность до 5,5 тыс. км в зависимости от модификации) пока не входят в список поставок, но «их можно будет развернуть позже, если Трамп захочет еще больше рычагов влияния».

Агентство Bloomberg обратило внимание на то, что Берлин, союзник Киева, стремится приобрести у Вашингтона ракетный комплекс средней дальности Typhon — мобильную наземную пусковую установку для запуска ракет Tomahawk и многоцелевых ракет SM-6 (дальность до 500 км).

WP добавила, что Трамп может дать разрешение на использование 18 дальнобойных ракет ATACMS, которые сейчас находятся на Украине, на их полную дальность — в 300 километров.

«Они не долетят до Москвы или Санкт-Петербурга, но поразят военные базы, аэродромы и склады снабжения в глубине России, которые сейчас находятся вне досягаемости», — отмечает WP.

Издание не исключает, что в комплект поставки может входить большее число ATACMS.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Что Трамп отправит Украине

Накануне американский президент на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме не говорил об отправке Киеву ракет Tomahawk или ATACMS, но подтвердил, что поставки американского оружия Киеву будут включать в себя зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

«Patriot, полный комплект с батареями. Некоторые будут отправлены очень скоро в течение нескольких дней», — заявил он.

По словам американского президента, «есть одна страна, которая готовит отправку 17 комплексов Patriot», поскольку «ей они не нужны». Называть государство он не стал.

«Так что мы работаем над сделкой, по которой все 17 [систем] или большая часть из 17 отправится в зону боевых действий», — отметил Трамп.

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В Пентагоне не смогли разъяснить, что именно Трамп имел в виду, когда сказал, что Украина получит 17 комплексов Patriot: 17 батарей или 17 ракет , пишет РИА Новости.

«Рекомендуем обратиться за разъяснениями в Белый дом», — ответили в ведомстве.

Издание Politico отметило, что сторонники Трампа из движения MAGA оказались недовольны его решением отправить оружие Украине.

«Это не наша война, и эскалация не в интересах Америки», — сказал один из бывших сотрудников предвыборного штаба Трампа. При этом Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома отметило, что Россия, по мнению Трампа, победит в этом конфликте.

Заплатит Европа

США и Североатлантический альянс достигли договоренности о поставках американских вооружений Украине за счет европейских стран, заявил Трамп на встрече с Рютте. Объем военной помощи, которая будет направлена Киеву через НАТО, составит миллиарды долларов, подчеркнул он.

«Договорились, что мы будем поставлять им [странам Европы] оружие, а они будут за него платить. Мы, Соединенные Штаты, не будем делать какие-либо платежи. Мы не будем покупать это оружие, но будем производить его, а они [европейцы] будут за него платить», — сказал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что «заключена очень крупная сделка, на миллиарды долларов». Трамп добавил, что у Европы «серьезный настрой на эту войну», и оружие «быстро окажется на поле боя».

В ответ Рютте назвал «абсолютно логичным» такое решение, поскольку «Европа должна выступить вперед».

«Я говорил со многими лидерами. Германия, Дания, Швеция, Эстония, Нидерланды и многие другие страны будут участвовать», — отметил генсек НАТО.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

По его словам, альянс определит, в чем нуждается Украина. В интервью телеканалу Fox News Рютте объяснил, почему оружие Киеву будет поставляться через НАТО, а не напрямую.

«Здесь две причины. Во-первых, это логистика, и НАТО умеет с ней работать. Оружие будет доставляться на Украину уже в таких поставках, которые позволяют им сразу использовать его в бою. Все упаковано в комплекты, готовые к применению, чтобы добиться максимальной эффективности», — сказал он.

Президент Украины Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что ЗРК Patriot для Украины купят Германия и Норвегия .

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, решение по двум системам Patriot общей стоимостью около €2 млрд для Украины будет принято в течение нескольких дней или недель, а фактическая поставка первой системы займет несколько месяцев, пишет агентство DPA.

«Но необходимо еще прояснить последние технические, логистические и финансовые детали», — сказал он.

По данным Bloomberg, Писториус договорился с шефом Пентагона Питом Хегсетом «быстро и без лишнего шума» решить все оставшиеся вопросы, связанные с этой сделкой.

Издание Axios со ссылкой на источники писало, что на первом этапе США продадут союзникам по НАТО вооружение на сумму около $10 млрд.

«В перечень поставок, предназначенных для Украины, в конечном итоге войдут ракеты, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды», — отмечается в публикации.

Два собеседника издания добавили, что в рамках этих сделок Украина получит в том числе дальнобойные ракеты.