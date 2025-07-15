Медведев заявил, что Россия не заметила ультиматума Трампа

Россия не заметила «декоративный» ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X.

«Трамп объявил декоративный ультиматум Кремлю», — подчеркнул он.

Американские аналитики подчеркивают, что Трамп не введет пошлины против стран, торгующих с Россией, поскольку это приведет к обострению отношений Вашингтона с Пекином.

Трамп пообещал ввести пошлины до 100% на импорт из стран, торгующих с Россией, если в ближайшие 50 дней не будет прогресса по Украине. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал.

Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем ПВО Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Несмотря на громкое заявление, реакция европейских столиц и атмосфера в Вашингтоне ярко отражают разочарование — «объявление оказалось скромнее, чем ожидали», пишет немецкий журнал Spiegel.

Ранее сообщалось, что Трамп разрешить Украине применять ракеты ATACMS против России.