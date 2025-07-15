В США заявили, что ультиматум Трампа только поможет России

Ультиматум президента США Дональда Трампа в отношении России о повышении торговых пошлин через 50 дней дает Москве стратегическое преимущество. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«50-дневный срок, установленный Трампом, позволит кремлевским войскам продолжить экспансию в направлении стратегически важного восточного логистического центра Покровск, взятие которого принесет им крупную победу на поле боя и приблизит к овладению всей Донецкой областью», — говорится в сообщении издания.

WP пишет, что у экспертов остается один вопрос — наступит ли поворот через 50 дней или это «очередная отсрочка».

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины до 100% на импорт из стран, торгующих с Россией, если в ближайшие 50 дней не будет прогресса по Украине. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал.

Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем ПВО Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Несмотря на громкое заявление, реакция европейских столиц и атмосфера в Вашингтоне ярко отражают разочарование — «объявление оказалось скромнее, чем ожидали», писал немецкий журнал Spiegel.

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