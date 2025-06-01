«Разгневать Россию». Как повлияют взрывы в Курской и Брянской областях на ход переговоров

Захарова заявила о злорадстве Киева после крушений в Курской и Брянской областях

Вечером 31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями, под которым проезжал пассажирский поезд Климов — Москва. Позже произошел еще один подрыв железнодорожного моста на трассе Тросна — Калиновка в Курской области. Оба крушения Следственный комитет РФ назвал терактами. ЧП произошли накануне переговоров России и Украины в Стамбуле, которые должны состояться 2 июня. Как произошедшее повлияет на ход мирных переговоров — в материале «Газеты.Ru».

Следственный комитет РФ заявил, что мосты в Брянской и Курской областях обрушились в результате подрывов. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, происшествия классифицировали как теракт.

«31 мая… на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате происшествия пострадали и погибли люди. В Железногорском районе Курской области 1 июня… также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника», — сообщили в СК РФ.

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Спустя меньше суток, 1 июня, произошла массированная атака БПЛА на несколько российских аэропортов. В Иркутской области целью атаки была военная часть в поселке Средний

«Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура. Главное — не нужно поддаваться панике. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей — нет», — написал глава региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Мурманскую область атаковали беспилотники. Налет дронов подтвердил глава региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Виновата ли Украина?

Украина не взяла на себя ответственность за произошедшие на железнодорожных путях взрывы. Правоохранительные органы России проводят следственные мероприятия на местах происшествий.

При этом некоторые российские политики отмечают, что Украина может быть причастна.

«Пока, конечно, у нас нет данных от Следственного комитета, но можем уже сейчас предполагать, что в произошедшем есть след Киева. Произошедшее — это террористический акт, попытка шантажа и воздействия на Москву в канун переговоров в Стамбуле. Однако эта попытка не будет успешной», — сказал «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он напомнил, что на попытки подобного воздействия всегда будет симметричный ответ.

Злорадство и «адская радость», которыми отреагировала Украина на подрывы мостов в Брянской и Курской областях, поразительны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с журналистами.

«Поражает реакция на Украине, которая, на мой взгляд, выдает ту самую болезненность, преодоление которой является одной из целей СВО. Смотрите, какое злорадство, посмотрите, какая адская радость и у политических деятелей, общественных, и у тех, кого, видимо, этой идеологией заразили», — сказала дипломат.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Газете.Ru», что подрывы мостов в Брянской и Курской областях планировались не в Киеве, а, скорее, в Париже или в Лондоне, где «все еще верят в то, что могут победить Россию».

«На Украине прекрасно понимают, что на поле боя не могут противостоять российскому натиску, и постепенно уступают позиции на всех направлениях. Поэтому все свои усилия сосредоточили исключительно на совершении диверсий и терактов на нашей территории. По замыслу, это должно вызвать панику среди населения, но очевидно, что те, кто планирует такого рода операции, плохо знакомы с русским национальным характером», — сказал Журавлев.

Накануне встречи в Стамбуле

Два взрыва на железнодорожных путях и небывалая активность БПЛА произошли накануне переговоров России и Украины в Стамбуле, которые должны состояться 2 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев будет участвовать в переговорах с Москвой в Стамбуле. Он сообщил, что украинскую делегацию вновь возглавит глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

«Заслушал доклады министра обороны Украины, министра иностранных дел, Генерального штаба, разведок и Службы безопасности Украины. Определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник. Первое — полное и безусловное прекращение огня. Второе — освобождение пленных. Третье — возвращение похищенных детей. И чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность — готовить встречу на самом высоком уровне», — сообщил Зеленский в своих социальных сетях.

Делегация России вылетела в Стамбул, чтобы принять участие в переговорах 2 июня.

«Разгневать Россию»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что произошедшие подрывы и налеты БПЛА были необходимы, чтобы сорвать переговоры.

«Я думаю, что все это было специально сделано накануне переговоров, которые завтра начинаются в Стамбуле. Это нужно, чтобы Россия хлопнула дверью и вышла из переговорного процесса в знак протеста против подобных действий киевского режима. Такая своего рода провокация. Однако напрасно они на это рассчитывают», — сказал сенатор.

Он уверен, что российская делегация в любом случае будет участвовать в переговорах, чтобы на Западе не смогли обвинить Москву в том, что она сторонница «партии войны».

«Не сомневаюсь, что к терактам причастны спецслужбы Украины. Других вариантов просто нет. Сейчас главная задача — найти преступников и уделить огромное внимание обеспечению безопасности наших железных дорог, транспортных магистралей и так далее», — заключил Джабаров.

Политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков также утверждает, что цель атак — разгневать Россию накануне встречи в Стамбуле.

«Тупиковая ситуация». Украину предупредили о «ловушке» России на переговорах в Стамбуле Соединенные Штаты пока не приняли решения о том, будут ли они направлять своего представителя... 31 мая 15:41

«Цель этих терактов — разгневать Россию, чтобы Москва отказалась от этого переговорного процесса. Тогда европейцы смогут прибежать к Дональду Трампу и сказать, что якобы именно русские отказываются от мирных переговоров. Это хороший аргумент, чтобы попросить Вашингтон восстановить военное снабжение Киева», — пояснил политолог «Газете.Ru».

По его словам, Россия не заинтересована в том, чтобы ее обвинили в срыве диалога, поэтому переговорный процесс продолжится:

«По сложно сказать, повлияет ли произошедшее на российскую переговорную позицию. Эта эскалация активно продолжается уже несколько месяцев и постоянно проходит по российским красным линиям. Если до этого никакого серьезного изменения российских требований не было, то логично предположить, что и сейчас этого не произойдет».