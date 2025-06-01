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Делегация России вылетела в Турцию на переговоры с Украиной

Российская делегация отправилась в Стамбул на переговоры с Украиной
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capibara89/Shutterstok/FOTODOM

Делегация России вылетела в Стамбул, чтобы принять участие в переговорах с Украиной в понедельник, 2 июня. Об этом сообщает RT.

Первые за три года прямые российско-украинские переговоры прошли 16 мая в Стамбуле, их провели по инициативе президента Владимира Путина. Встреча продлилась около двух часов, по ее итогам стороны договорились обменяться пленными в формате «1000 на 1000» и представить планы по прекращению огня.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Два дня назад представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил участие РФ во втором раунде переговоров по Украине в Турции. Как уточнил пресс-секретарь президента, стороны обсудят проекты меморандумов сторон конфликта с их видением прекращения огня.

Журналисты поинтересовались у него, готова ли Россия обсуждать будущее региональной безопасности с европейцами. Песков ответил, что так или иначе, это «нужно обсуждать с европейцами, без этого не обойтись». Он отметил, что сейчас вырабатывается перечень условий для временного перемирия, и, таким образом, безопасность судоходства в Черном море так или иначе «станет составной частью вероятных будущих пониманий».

Ранее Украину предупредили о «ловушке» России на переговорах в Стамбуле.

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Переговоры в Стамбуле
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