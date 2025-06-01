В Госдуме заявили, что теракты в Брянской и Курской областях планировали в Париже или Лондоне

Подрывы мостов в Брянской и Курской областях планировались не в Киеве, а, скорее, в Париже или в Лондоне, где все еще верят в то, что могут победить Россию. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«На Украине прекрасно понимают, что на поле боя не могут противостоять российскому натиску, и постепенно уступают позиции на всех направлениях. Поэтому все свои усилия сосредоточили исключительно на совершении диверсий и терактов на нашей территории. По замыслу, это должно вызвать панику среди населения, но очевидно, что те, кто планирует такого рода операции, плохо знакомы с русским национальным характером. Кстати, еще один, пусть и косвенный, но признак того, что планирование осуществляется не в русскоязычном Киеве, а, скорее, в Париже или в Лондоне, где все еще верят в то, что могут победить Россию. После таких трагедий наш народ только концентрируется, напитывается ненавистью к врагу, сжимает зубы и воюет с утроенной силой. Чтобы раз и навсегда устранить эту угрозу, нам нужна только победа», — сказал Журавлев.

31 мая в Брянской области на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд «Климов — Москва» — он оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен.

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате происшествия пострадали 69 человек — трое детей и 66 взрослых. Восьмимесячный младенец находится в тяжелом состоянии. Еще семь человек спасти не удалось.

Еще один подрыв железнодорожного моста произошел на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Курской области. В момент обрушения по нему двигался грузовой локомотив, который рухнул на находящуюся под переправой автомобильную дорогу. Как рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн, на месте происшествия загорелся тепловоз — спасатели оперативно потушили пожар.

Подрывы мостов в Брянской и Курской областях Следственный комитет (СК) РФ классифицировал как теракт.

Ранее в сети появилось одно из первых видео, заснятых очевидцами обрушения моста в Брянской области.