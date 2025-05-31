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«Тупиковая ситуация». Украину предупредили о «ловушке» России на переговорах в Стамбуле

WP: США могут надавить на Украину, чтобы она отправилась на переговоры с Россией
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Сергей Карпухин/РИА Новости
Соединенные Штаты пока не приняли решения о том, будут ли они направлять своего представителя на второй раунд прямых переговоров России и Украины в Стамбуле, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Это объяснимо: Украина своего участия не подтверждала и до сих пор непонятно, состоится ли в ближайший понедельник встреча делегаций сторон. Издание The Washington Post считает, что «следующий раунд переговоров под вопросом», но США могут надавить на Киев, чтобы украинские представители все-таки отправились в Стамбул.

Соединенные Штаты США рассчитывают, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной на следующей неделе принесет прогресс, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. При этом в Вашингтоне, по-видимому, осознают возможность срыва второго тура переговоров, так как Украина до сих пор не подтвердила своего участия в них.

«Мы сообщим вам, если у президента [Трампа] будут планы отправить представителя. На данный момент я этого сказать не могу»,

— заявила Левитт на брифинге в Белом доме.

«Тупиковая ситуация»

Американская газета The Washington Post полагает, что в возможном срыве переговоров виновата Россия.

«Следующий раунд переговоров между Россией и Украиной под вопросом, поскольку Москва не раскрывает условия», — говорится в статье. Издание в целом солидаризуется с позицией Украины, подчеркивая, что требования Киева о предоставлении ему текста меморандума о прекращении огня до начала встречи приемлемы, в то время как точка зрения Москвы относится скорее к дипломатическим уловкам.

Тем не менее, позиция Украины, с точки зрения WP, более уязвима.

«Тупиковая ситуация с условиями поставила Украину в неловкое дипломатическое положение, в котором она может столкнуться с давлением со стороны Вашингтона и быть вынужденной принять участие в технических переговорах, предложенных Россией, в понедельник, даже если Москва не предоставит свою памятку заранее и несмотря на отказ России согласиться на безусловное прекращение огня», — говорится в статье.

Издание напоминает, что «у Украины мало возможностей для маневра из-за того, что она по-прежнему полагается на военную и разведывательную помощь США».

«Неприемлемые условия»

Схожей точки зрения придерживается газета The New York Times. Обвинения Украины вынесены в заголовок посвященной этой теме статьи и в целом изложены достаточно подробно, в то время как позиции России как одной из сторон будущих переговоров отведен буквально один абзац.

«Украинские официальные лица заявили, что Россия может попытаться заманить их делегацию в ловушку, предложив неприемлемые для Киева условия — например, потребовать, чтобы Украина вывела войска с территорий, которые она все еще контролирует, — а затем обвинить Украину в срыве переговоров из-за отказа от участия», — говорится в статье.

The New York Times отмечает, что «нынешние дипломатические маневры усилили сомнения в том, что новые переговоры состоятся, а если и состоятся, то смогут ли они привести к какому-либо значимому прогрессу на пути к миру».

В статье приводится высказывание американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), сделанное им во время визита в Киев 30 мая.

«С русскими все то же самое: назначают встречу, затягивают ее. Почти всем ясно, что Путин даже отдаленно не заинтересован ни в чем, что могло бы привести к миру», — сказал Грэм.

Подобное изложение ситуации можно наблюдать и в британском издании The Guardian. Позиция Украины излагается подробно, изложение российской точки зрения сведено к минимуму.

«Украина заявила, что не ожидает никаких результатов от переговоров с Россией в Турции, если Москва не предоставит свои условия мира заранее, и обвинила Кремль в том, что он делает «все возможное», чтобы сорвать потенциальную встречу», — отмечает The Guardian.

Подготовка идет

Тем не менее, западные страны к встрече делегаций России и Украины готовятся. Так, 2 июня Соединенные Штаты проведут в Стамбуле встречу с представителями стран «евротройки» (Германии, Франции и Великобритании). Об этом в интервью ABC News сообщил спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог.

По его словам, со стороны Европы будут представлены советники по нацбезопасности этих стран. Дата этой встречи совпадает с датой возможного начала второго тура прямых переговоров Киева и Москвы, где стороны должны обменяться меморандумами с изложением своей точки зрения на условия прекращения огня.

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