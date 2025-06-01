Стало известно о месте запуска дронов для ударов в Иркутской области

Кобзев: фура, из которой запускались дроны в Иркутской области, уже заблокирована

Источник запуска беспилотников для удара по объектам в Иркутской области уже блокирован. Об этом заявил глава региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура. Главное — не нужно поддаваться панике. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей — нет», — написал он.

Известно, что целью атаки была военная часть в поселке Средний. Глава региона также уточнил, что первый сброс был сделан на старое здание в Новомальтинске.

До этого сообщалось, что в поселке Высоком Мурманской области очевидцы засняли на видео огромный столб дыма, появившийся якобы из-за пожара. По информации Telegram-канала «Мурманск сейчас», в Оленегорском районе был виден огромный столб дыма, исходящий от поселка Высокий. Очевидцы говорили и о звуках взрывов. Позже источник уточнил, что дым идет со стороны аэродрома.

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