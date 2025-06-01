Власти Мурманской области подтвердили налет дронов ВСУ

Мурманскую область атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), на территории работает система противовоздушной обороны (ПВО). Налет дронов подтвердил глава региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

«На территорию Мурманской области осуществлен налет вражеских беспилотников. Работает ПВО, правоохранители и экстренные службы», — сказано в сообщении.

Глава региона попросил жителей сохранять спокойствие и обо всех подозрительных ситуациях сообщать по номеру 112. Кроме того, Чибис напомнил о запрете на съемку, пересылку и публикацию работы ПВО.

До этого сообщалось, что в поселке Высоком Мурманской области очевидцы засняли на видео огромный столб дыма, появившийся якобы из-за пожара. По информации Telegram-канала «Мурманск сейчас», в Оленегорском районе был виден огромный столб дыма, исходящий от поселка Высокий. Очевидцы говорили и о звуках взрывов.

В свою очередь Министерство обороны РФ сообщило, что за сутки ВС РФ атаковали объекты ВСУ в 147 районах и сбили 169 дронов ВСУ.

Ранее дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь.