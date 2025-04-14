«Приползут целовать в задницу или нет». Пять вопросов о торговой войне Трампа

В начале апреля власти Соединенных Штатов ввели новую систему таможенных пошлин, по которой базовая ставка на импортные товары составляет 10%. Для некоторых государств этот показатель намного выше, тарифы на китайские товары в итоге достигли 145%. В ответ Китай резко повысил пошлины на американскую продукцию до 125%. Кто победит в противостоянии между Китаем и США и какие последствия ждут Россию: ответы на самые важные вопросы о торговой войне — в материале «Газеты.Ru».

Почему все говорят о тарифных войнах?

О планах по повышению пошлин и введении новой торговой политики президент США Дональд Трамп говорил еще в ходе предвыборной кампании. Первые шаги в этом направлении были сделаны 4 марта, когда Штаты ввели 25-процентные тарифы на импорт из Канады и Мексики, от продуктов питания до электроники. Уже 5 марта Трамп объявил об отсрочке на один месяц для товаров, продаваемых в рамках Соглашения между США, Мексикой и Канадой, которое заключили во время его первого срока.

Однако настоящий переполох начался 2 апреля, когда американские власти ввели новую систему таможенных пошлин, в рамках которой базовая ставка на ввозимые товары составила 10%, но для некоторых стран этот показатель был увеличен.

close Министр торговли Говард Лютник держит таблицу с торговыми пошлинами для других стран, Вашингтон, 2 апреля 2025 года Mark Schiefelbein/AP

«Мы больше не будем терпеть несправедливые торговые практики, которые наносят ущерб нашим рабочим и предприятиям. Эти тарифы направлены на восстановление справедливости и обеспечение того, чтобы иностранные государства больше не пользовались преимуществами Америки», — сказал президент США.

Действия Трампа вызвали масштабный резонанс по всему миру. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение американского руководства наносит сильный удар по мировой экономике и может привести к усилению глобальной нестабильности.

«Пошлины напрямую затронут потребителей, поскольку издержки на торговлю с США резко возрастут, и это отразится на ценах. В ответ Евросоюз готовит новые контрмеры. Первый пакет уже почти завершен — он касается американских тарифов на сталь, но теперь ЕС готовится расширить ответные меры, чтобы защитить свои интересы», — заявила фон дер Ляйен.

Премьер-министр Канады Марк Карни также пообещал принять ответные меры для защиты канадских рабочих мест и экономики. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе раскритиковал шаги администрации Трампа, назвав их лишенными логики и недружественными.

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На фоне повышенных пошлин на китайские товары между Вашингтоном и Пекином началась «тарифная война». Китайское руководство повысило пошлины на американскую продукцию до 125%. В свою очередь, США повысили пошлины на импорт из Китая до 145%.

9 апреля администрация Трампа приостановила повышение тарифов для большинства стран, сохранив при этом 10-процентный тариф для всех, кроме Китая, для которого ставка по-прежнему составляет 145%. В ответ на отсрочку Евросоюз также приостановил свои контрмеры в надежде договориться о соглашении.

Американская газета The Washington Post сообщает, что США будут использовать тарифы в качестве рычага давления на страны Евросоюза, которые хотят заключить с ними сделку в сфере торговли и избежать таможенных пошлин. В частности, Вашингтон хочет потребовать от зарубежных партнеров увеличить закупки американского газа.

При этом Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает, что глобальные геополитические риски, в том числе включающие в себя боевые действия и террористические акты, существенно возросли за последнее время. Одной из причин этому послужило усиление напряженности между США и КНР в рамках тарифной войны.

«Рост геополитических рисков, который проявляется в фактических или потенциальных ограничениях трансграничной торговли и финансовых операций или военных конфликтах, может спровоцировать перераспределение потоков капитала и вызвать резкую коррекцию цен на активы», — говорится в докладе МВФ.

Чего хочет Трамп?

Всего под пошлины Трампа попали 185 стран , среди которых отсутствуют Россия и Белоруссия, но присутствует Украина. Минимальный размер пошлин на товары из всех стран составил 10%, но для стран Евросоюза этот показатель достиг 20%.

При этом после введения пошлин экономисты предрекли, что именно американские потребители могут первыми столкнуться с повышением цен на некоторые импортные товары.

«Тарифы — это налог на импорт. Насколько этот налог повышает конечные потребительские цены, зависит от таких факторов, как эластичность спроса и степень изменения обменного курса. Однако налоговое бремя почти всегда ложится на внутренних продавцов и потребителей, а не на иностранных производителей», — сказал Мурат Таши, старший экономист США в J.P. Morgan.

В связи с заметной паникой американских граждан, 10 апреля Дональд Трамп объявил 90-дневную паузу в введении новых пошлин для 75 стран. По словам Трампа, США не хотят вредить бизнесу там, где это «не нужно».

На брифинге, посвященном тарифной политике США, Трамп признал, что люди «немного напуганы» происходящим, «немного перегибают палку» и «нервничают».

В комментарии для The Guardian американцы рассказали, как начали запасаться бумагой, крупами и товарами длительного хранения, заранее закупать технику и обновлять гардероб до того, как все эти товары подскочат в цене.

«Это страшно. Цены сильно вырастут из-за тарифов», — сказал Дейн, 73-летний житель Южной Каролины.

«Единственное, чему я научилась во время первой администрации, — это верить ему: он говорит странные вещи, а затем делает странные вещи. Цепочка поставок настолько глобализирована, что тарифы действительно бьют по всему», — заявила 56-летняя Стефани из Невады.

«Все, кого я знаю, начали затягивать пояса. Я сокращаю ненужные расходы», — сказал 51-летний Ишаан из Техаса.

Кто победит?

Вечером 9 апреля Трамп объявил в своей социальной сети Truth Social, что вновь повышает ставки в экономическом противостоянии с Китаем и обвинил Пекин в «отсутствии уважения к мировым рынкам».

Днем ранее, выступая перед группой республиканцев, Трамп заявил, что иностранным лидерам приходится унижаться, чтобы избежать новых тарифов. Президент США уточнил, что в список просителей пока не входит Пекин, но, по его мнению, Китай также хотел бы договориться с США.

«Эти страны звонят нам. Целуют меня в задницу. Они умирают от желания заключить сделку», — сказал Трамп.

В ответ в министерстве коммерции КНР заявили, что «в торговой войне нет победителя и Китай не хочет торговой войны». Однако китайское правительство «ни в коем случае не будет сидеть сложа руки и наблюдать, как наносят ущерб законным правам и интересам китайского народа».

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Директор по исследованиям аналитической компании Dragonomics Артур Кребер в статье для газеты Financial Times (FT) заявил, что все планы американской администрации по тарифным войнам обречены на провал.

«Трамп в данном случае мотивирован желанием накапливать и использовать власть, а тарифы являются лучшим инструментом этой власти. Американский президент хочет продемонстрировать доминирование и добиться подчинения. Странам, которые активно не сопротивлялись его тарифам, были любезно предоставлены отсрочки от более высоких ставок. Страна, которая осмелилась бросить ему вызов, была жестоко наказана», — говорится в материале FT.

По мнению Кребера, тарифная война Трампа показала всему миру, что различные экономические обоснования, предлагаемые советниками Трампа, — это просто показуха. Пока Трамп у власти, США ненадежны, и ни один здравомыслящий лидер не присоединится к нему в крестовом походе против Китая.

«Трамп уже утратил преимущество на будущих торговых переговорах с Китаем. В свою очередь, Пекин хорошо подготовлен к войне на истощение экономики против США. Китай может терять спрос со стороны США, но его может заменить внутренний потребительский спрос, который был ненормально слабым. Между тем, США сталкиваются с гораздо более высокой инфляцией. Зависимость Штатов от китайских промышленных ресурсов в три раза превышает зависимость Китая от американских компонентов», — пишет Кребер.

Китаист Леонид Ковачич в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что согласен с китайскими властями, которые неоднократно говорили, что в тарифных войнах победителей нет:

«Ущерб от тарифных войн для обеих сторон огромный, и он будет расти, если никакие таможенные тарифы не будут отменены. Сейчас Трамп ввел временный мораторий на высокотехнологичную электронную продукцию, но остальная торговля страдает от 145% пошлин. С учетом того, что Китай и США друг для друга крупнейшие торговые партнеры — это очень большой ущерб».

Однако, по мнению Ковачича, ситуация внутри США и Китая кардинально разная:

«В Соединенных Штатах есть такая вещь, как электоральный цикл. В Китае этого нет. То есть администрация Трампа, как и любая другая американская администрация, крайне чувствительна к тому, как проводимая ею политика влияет на внутреннюю ситуацию. Если США столкнутся с серьезными экономическими последствиями от торговых войн, то с большей вероятностью американская администрация будет вынуждена как-то менять политику и вводить послабления, чтобы не ронять окончательно свои внутриполитические рейтинги. Перед Китаем такой проблемы нет, поэтому он имеет больше возможностей для игры вдолгую».

В противостоянии США и КНР не ясно, кто первый даст слабину, потому что у Пекина тоже есть внутренние экономические проблемы, пояснил китаист.

«В Китае существуют собственные внутриэкономические проблемы, китайская экономика тормозится. И поэтому, кто первый даст слабину, это, конечно, большой вопрос. В целом, у Пекина, конечно, больше возможностей, чтобы перетерпеть и дождаться каких-то изменений со стороны Вашингтона», — сказал Ковачич.

Начнется ли из-за этого кризис?

Многие экономисты предупредили, что тарифная война и новая торговая политика США могут оказать существенное влияние на всю мировую экономику. Ограничения в виде пошлин осложнят международную торговлю и могут подорвать стабильность американской экономики, что приведет к снижению роли доллара в мировой торговле.

По данным МВФ, всеобщее повышение тарифов США на 10%, которое сопровождается ответными мерами со стороны еврозоны и Китая, может привести к сокращению ВВП Соединенных Штатов на 1%, а мирового ВВП — почти на 0,5% к 2026 году. Примерно половина снижения ВВП из-за повышения тарифов объясняется негативным шоком настроений, связанным с растущей неопределенностью в торговой политике.

Политика Трампа, которую он сейчас проводит в отношении тарифов, с точки зрения американцев чисто «бизнесовая», Трамп видит происходящее не как борьбу двух стран, а как борьбу двух дельцов. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политический обозреватель Александр Гурнов.

«Когда Трамп говорит «let's make a deal», мы переводим это как заключить сделку, но это не обязательно сделка, это просто договоренность в понимании американцев. Поэтому Трамп все происходящее расценивает как бизнес-подход. Однако я бы это сравнил скорее с бандитским подходом, такого диковатого бизнеса, когда человек для начала выдвигает какие-то ультиматумы, чувствуя свою силу, а дальше смотрит, как будет реагировать партнер. Приползет ли он целовать тебя в задницу или нет», — сказал политический обозреватель.

По его мнению, китайское руководство, в отличие от европейцев, точно не пойдет на поводу у желаний Трампа:

«Трамп рассчитывал, что китайцы спасуют. Однако Трамп не учел, что у китайцев был опыт общения с ним на первом сроке, и он тоже пытался применять к ним достаточно жесткие экономические меры, к которым китайцы оказались готовы. Кроме того, у Китая есть свои средства давления на США. Китайцы на этапе накопления капитала скупили очень много американских долговых обязательств. Сейчас же американский госдолг достигает просто колоссальных размеров, и если вдруг китайцы выкинут на рынок эти американские долговые обязательства, то это приведет к исключительной нестабильности всей мировой финансово экономической системы, и очень больно ударит по самим Штатам».

Гурнов считает, что в конечном итоге все страны договорятся с США и Пекин с Вашингтоном тоже найдут какой-то компромисс, но вряд ли от всей этой истории с тарифами кто-то выиграет или проиграет.

«В США накопилось огромное количество системных проблем в экономике и в политике. Трамп это понимает и учитывая, что ему дан небольшой срок для решения всех этих проблем, он применяет такие вот жесткие меры. Однако, чтобы реформировать такую страну, как Соединенные Штаты необходим не год и не два, поэтому вряд ли тарифная война приведет к серьезным изменениям», — заключил Гурнов.

А что Россия?

Начатая Трампом тарифная война против всего мира привела к снижению мировых цен на нефть и падению рынков, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение главного экономиста по России Bloomberg Economics Александра Исакова.

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Исаков считает, что на фоне действий Трампа ВВП России вместо роста на 0,5—1,5% может составить от -0,5% до 1%. Главная проблема — это падение цен на нефть, при падении стоимости основного экспортного сорта сырья Urals ниже 50 долларов за баррель рост ВВП может снизиться почти до нуля.

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил «Газете.Ru», что действия Трампа, безусловно, касаются и России, поскольку страна является частью мировой экономики.

«Россия является крупным экспортером, соответственно, изменение внешнего платежеспособного спроса из-за торговых войн – это риск для развития российской экономики. Из этого могут вытекать какие-то социально чувствительные последствия», — сказал депутат.

Наумов считает, что сейчас надо воспользоваться моментом и попробовать перестроить внутреннее национальное регулирование так, чтобы «постараться на этом крутом повороте вписаться».

«Не исключаю, что, может быть, нужно поддержать наших экспортеров дополнительно, чтобы они не потеряли среднесрочные рынки. Торговые войны — это в первую очередь текущие кризисы, связанные с резким изменением конкурентоспособности продукции. Однако для нас не менее важно, чтобы те рынки, которые мы завоевали в последние годы, оставались за нами. То есть они могут быть менее выгодными с какой-то точки зрения, но в любом случае Россия с них должна постараться не уходить», — считает Наумов.

Другая сторона медали — это импорт и здесь, по мнению депутата, наоборот, можно рассчитывать, что в ситуации, когда Штаты и Китай закрывают свои рынки друг для друга, в Россию пойдет поток новых товаров:

«Добро пожаловать в Россию, у нас достаточно либеральный таможенный тариф и это может стать триггером, в том числе для снятия США большинства санкций. Это никак не ухудшит наши взаимоотношения с Китаем, поскольку Пекин уже доказал свою способность играть в долгую и избегать вторичных санкций».