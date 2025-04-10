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«США ежедневно загребают миллиарды». Трамп еще раз повысил пошлины для Китая

Трамп увеличил размер пошлин на китайские товары до 145%
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Женщины в супермаркете Лос-Анджелеса возле полок с товарами из Китая, 2025 год

Damian Dovarganes/AP
Власти США объявили о новом размере пошлины для Китая. После частичного сложения ставка выросла до 145% — к изначальным 10% добавились еще 10% «за фентанил», а затем последовала «ответная» 125-процентная пошлина, сообщили в Белом доме. Президент Дональд Трамп отметил: страна находится «в очень хорошей форме», и «ежедневно загребают» $3,5 млрд после введения импортных пошлин. Что известно о торговом противостоянии КНР и США — в материале «Газеты.Ru».

Трамп атаковал Китай пошлинами

Днем 10 апреля администрация президента США объявила о повышении пошлин на китайские товары до 145%.

«Белый дом подтвердил CNBC в четверг, что

совокупная ставка тарифа для Китая фактически составит 145%. Она состоит из новой пошлины на товары в размере 125% в дополнение к ставке в размере 20%, введенной в ответ на фентаниловый кризис»,

— сообщили журналисты телеканала.

Агентство Reuters ранее сообщало, что президент Трамп начал с введения на китайские товары пошлин в размере 10%, затем добавил столько же из-за продолжающегося ввоза в США фентанила (якобы произведенного в КНР наркотического вещества).

По словам главы минфина Скотта Бессента, в стране улучшилась ситуация с инфляцией. Что же касается вопроса пошлин, то «в течение следующих 90 дней мы окажемся в месте большой определенности», отметил он. Дональд Трамп же добавил, что ожидает «переходных издержек и проблем переходного периода».

«Мы думаем, что находимся в очень хорошей форме»,

подчеркнул хозяин Белого дома.

По его словам, США ежедневно «загребают миллиарды долларов» благодаря его решению ввести пошлины на импортные товары.

«Это делает нас очень сильной страной», — объяснил Трамп и добавил, что Штаты каждый день получают около $3,5 млрд после пересмотра торговых отношений.

Ответ на ответ и пошлина «за фентанил»

Накануне американский лидер объявлял о немедленном повышении пошлин для Китая до 125%. Для остальных стран ставки Трамп снизил до 10% на три месяца, потому что они, в отличие от КНР, не вводили ответных мер.

«Исходя из отсутствия уважения, которое Китай проявил к мировым рынкам, я повышаю тариф, взимаемый с Китая Соединенными Штатами Америки, до 125%, вступающих в силу немедленно», — объяснял решение в своей соцсети TruthSocial хозяин Белого дома.

«Фентаниловую пошлину» Трамп наложил на КНР еще в начале февраля. Президент США обвинил китайскую сторону в субсидировании химических компаний для поставки наркотического вещества и связанных с ним прекурсоров.

«Несмотря на многочисленные попытки устранить первопричину этого кризиса посредством двустороннего диалога, официальные лица КНР не предприняли решительных действий, необходимых для пресечения поставок химических веществ-прекурсоров известным преступным картелям и ликвидации организаций, занимающихся отмыванием денег», — следовало из текста февральского указа Трампа.

Власти Китая отвергали обвинения США и сообщали о приверженности сотрудничеству, однако решительно выступили против введения Штатами «незаконных санкций и необоснованного давления» под предлогом реагирования на проблемы, связанные с фентанилом.

Реакция КНР

Трамп начал увеличивать пошлины на китайские товары с начала февраля. В начале апреля тарифы выросли до 104%, и тогда последовал ответ Китая.

Власти КНР объявили о введении пошлин на американские товары в размере 84%, сообщило агентство «Синьхуа».

«Скорректированные ставки будут увеличены с 34 до 84% и вступят в силу 10 апреля 2025 года в 12:01 по пекинскому времени (7:01 мск. — «Газета.Ru») <...> Китай призывает США немедленно исправить ошибочную практику, отменить все односторонние пошлины в отношении Китая и на основе взаимного уважения урегулировать разногласия через равноправный диалог», — уточнили в Комиссии по таможенным тарифам Госсовета КНР.

Китай объявил о введении экспортного контроля в отношении 12 компаний из США, а также добавил еще шесть американских компаний в собственный список «ненадежных субъектов». Против таких в КНР вводят ограничение на ведение бизнеса.

Помимо прочего, власти КНР обратились во Всемирную торговую организацию. В Китае отметили, что пошлины нанесут ущерб самим США.

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