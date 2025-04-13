Трамп загнал себя в яму: как развивается торговая война Китая и США

Американский президент Дональд Трамп ужесточил пошлины в отношении китайских товаров и прекратил переговоры с Пекином. Китай не собирается идти на уступки и уже разработал план экономической битвы. Такое противодействие может привести к кризису в странах, а также к эскалации конфликта вплоть до войны. Китай намекнул, что готов обсуждать проблемы, позитивные сигналы идут и от США.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин не хотят уступать друг в другу в торговой войне, поэтому крупнейшие державы мира как никогда близки к полному экономическому краху, пишет газета The Washington Post.

По данным издания, стратегия лидеров превратилась в игру «кто первый струсит» с высокими ставками. Это грозит масштабными экономическими последствиями для обеих стран, а также конфликтом между США и Китаем. Раньше взаимовыгодное сотрудничество было неким ограждением от эскалации. Сейчас же оно пало, поэтому последствия неизбежны.

По данным WP, администрация Трампа «взяла Китай на прицел», после чего торговая война превратилась из крестового похода в конфронтацию по принципу «победитель получает все». Китай в ответ на действия США повысил тарифы на все американские товары до 125% и призвал европейские страны объединиться для сопротивления «одностороннему издевательству» Трампа. Несмотря на это, Вашингтон не стал пересматривать повышение тарифов на китайские товары до 145%, хотя освободил от пошлин многие потребительские электронные товары, в том числе и американский iPhone, который собирают на китайских фабриках.

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Терпение Пекина

WP со ссылкой на источник в руководящих кругах Китая пишет, что проблема не столько в повышении пошлин, сколько в невозможности вернуть стабильные отношения между странами. США с КНР и так конфликтовали, но сейчас у них нет значимых каналов связи, поэтому и мало инструментов для возобновления партнерства.

«Пекин терпел увеличение тарифов и другие повышения, пока они думали, что у них есть шанс сесть с Трампом и стабилизировать отношения. Теперь это полностью исключено», — пояснил американский аналитик по внешней политике Джуд Бланшетт.

По данным WP, команда Трампа рассчитывает, что Китай уступит. Министр финансов Скотт Бессент 9 апреля заявил, что США могут подписать новые соглашения с союзниками, чтобы вместе бороться с КНР. Китай же не собирается уступать и готов к затяжной экономической битве. WP выяснила, что руководство страны заранее спланировало список мер, которые помогут противостоять любым ударам со стороны США — это пошлины и ограничения на деятельность американских компаний. Однако они все же были не готовы к таким резким изменениям тарифов и даже предложили некий компромисс, но США не ответили.

«Все переговоры с Китаем относительно запрошенных им встреч с нами будут прекращены!» — написал Трамп в Truth Social Трамп 7 апреля.

WP пишет, что, в целом, американский президент готов заключить сделку, но он сам себя загнал в яму, публично заявив, что не будет разговаривать с Китаем до тех пор, пока КНР не пойдет на уступки, а это вряд ли произойдет. И при таких условиях остается только эскалация. При этом Китай публично и в частном порядке говорит о готовности к продолжению разговора.

«Очень сложно даже связаться с американским правительством. Все американское правительство слушает только одного парня», — сказал экономист Яо Ян.

Диалог все же идет

13 апреля в министерстве торговли США заявили, что между странами все же идет «мягкий диалог» через посредников, а директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт отметил, что контакты находятся «в зарождающемся состоянии».

Во время своего первого срока Трамп также вел торговую войну с Китаем. В теории сейчас он может за три месяца заключить соглашения с 75 странами для создания коалиции, чтобы заблокировать Китаю возможность отправлять грузы через третьи страны для уклонения от пошлин. Именно эту стратегию использовала КНР в 2018 году.

Китай производит много товаров, но им необходимо продавать их в другие страны, чтобы не создавать профицит. Если у страны не получится обойти ограничения Трампа, это серьезно повредит ее экономике. Более того, есть вероятность, что США всерьез возьмутся за Тайвань (остров хочет отделиться, а Китай не позволяет этого), что может привести к войне.