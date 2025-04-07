«Кризис наступает». Что делать россиянам, когда падают рынки?

В апреле 2025 года мировые фондовые рынки столкнулись с резким падением в связи с введением администрацией президента США Дональда Трампа жестких тарифов на импорт. Российский фондовый рынок тоже отреагировал снижением на эти события. Большинство экономистов, опрошенных «Газетой.Ru», назвали сложившуюся ситуацию началом кризиса — если не финансового, то торгово-экономического. По прогнозу экспертов, он может перерасти в полномасштабный экономический кризис. Что делать с акциями, долларами и евро, вкладами и бежать ли за крупными покупками — в нашем материале.

Фондовые индексы в мире начали снижаться уже 2 апреля после объявления Трампом пошлин, отражая опасения инвесторов по поводу потенциальных последствий для мировой экономики. Меры Белого дома включали 10%-ную пошлину на все ввозимые товары и более высокие ставки для Китая, Европейского союза, Японии и Вьетнама. В ответ КНР объявила о введении 34%-ного тарифа на импорт американских товаров, что усилило опасения по поводу глобальной торговой войны и возможного падения валового внутреннего продукта мировых стран.

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4 апреля после ответных мер Китая индекс Dow Jones упал на 2200 пунктов, а Nasdaq упал на 20% от декабрьского пика. Общая потеря рыночной стоимости составила около $6,4 трлн. 7 апреля падение продолжилось на азиатских рынках: японский Nikkei 225 снизился почти на 9%, гонконгский Hang Seng упал на 10%, а индийский Sensex потерял значительную часть своей стоимости. Европейские рынки также пострадали — британский FTSE 100 упал на 6%, достигнув годового минимума.

Российский рынок тоже затронуло снижение. 4 апреля индекс Мосбиржи (IMOEX) упал на 2,71%, завершив торги на уровне 2781,97 пункта. Это стало 13-й подряд сессией снижения и рекордом за всю историю индекса. В понедельник, 7 апреля, падение продолжилось и индекс опустился ниже 2700 пунктов, достигнув отметки 2658,47 пункта на минимуме. В последний раз такие уровни наблюдались 25 декабря 2024 года. С 18 марта индекс Мосбиржи снизился на 20%.

The Guardian сообщило, что введение тарифов Трампом привело к потере $2,5 трлн на Уолл-стрит, усилив опасения по поводу глобального экономического спада. Reuters отметил, что более 50 стран обратились к США с просьбой пересмотреть тарифы, подчеркивая глобальное беспокойство и потенциальные последствия для мировой торговли. Bloomberg написал о «панических распродажах» на китайских фондовых рынках, отражающих опасения инвесторов по поводу эскалации торгового конфликта между США и Китаем.

Эксперты предупредили о возможной рецессии в США и замедлении глобального экономического роста. Goldman Sachs снизил прогноз по индексу S&P 500, ожидая отрицательную доходность в ближайшие месяцы. Финансовые аналитики выразили обеспокоенность по поводу влияния тарифов на корпоративные прибыли и потребительские расходы, что может усугубить экономический спад. В целом, введение тарифов и последовавшая за этим эскалация торговых споров привели к значительной волатильности на мировых рынках и усилили опасения инвесторов.

Это кризис?

Экономисты считают, что финансовый кризис начинается. Эксперты назвали высокой вероятность кризиса в 2025 году.

«Финансовый кризис пока официально не начался, но тревожные сигналы уже есть. Вероятность, что кризис разовьется в 2025 году, довольно высока — многое зависит от того, начнут ли крупнейшие экономики договариваться между собой и смягчать денежную политику. Как только «включат печатный станок», ситуация может начать стабилизироваться», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов также уверен, что кризис наступает.

«Формально финансовый кризис — это падение цен на акции на 20-25%. Такого пока не произошло ни с американским, ни с российским рынком. Но есть предположения, что такой кризис наступает. Его можно сравнить с шоком на финансовом рынке в марте 2020 года, во время пандемии коронавируса», — отметил Абрамов в беседе с «Газетой.Ru».

При этом вряд ли этот кризис можно назвать финансовым, он скорее торгово-экономический, заявил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«В перспективе этот кризис, если затянется, может также привести к мировой рецессии, стагнации или стагфляции, то есть полномасштабному экономическому кризису. Если история с пошлинами затянется, я бы также поставил на то, что мы увидим политический кризис в США с досрочной сменой правящей команды. Насколько тяжелым будет кризис, зависит от того, как быстро Трамп отменит пошлины. Можно предположить, что вся затея с тарифами создана исключительно для того, чтобы напугать другие страны и выбить уступки от торговых партнеров , как это уже делалось в 2018 году», — подчеркнул Селезнев.

Однако некоторые эксперты не видят оснований говорить о начале какого-либо кризиса.

«Каких-либо объективных оснований для сжимания мировой экономики в 2025 году не вижу. Но, конечно, возможно замедление мировых темпов экономического роста до 2-2,3% как ответ на введенные Дональдом Трампом повышенные пошлины. Также в очередной раз повторю, что волатильность для финансового рынка — это объективная ситуация, не нужно остро реагировать на какие-либо движения вверх-вниз. Для роста российской экономики в 2025 года угроз не вижу: полагаю, что 2,5-3% роста мы увидим по итогам текущего года. Предыдущие два года наша экономика росла темпами выше мировых, уверенный экономический рост российской экономики продолжится и в этом году», — подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

А в Госдуме и вовсе уверены, что сложившаяся ситуация дает России новые возможности.

«США начали войну со странами мира — с экономиками всех стран без исключения, включая небольшие, даже малочисленные анклавы и острова. Это говорит о том, что идет такая полномасштабная война. Естественная реакция [инвесторов на] всех [финансовых] рынках [в мире], учитывая непонятные ожидания от этого и какая будет дальнейшая реакция, — нужно выйти [то есть продавать активы], выйти в деньги из ценных бумаг, из активов, из облигаций и наблюдать. Для России ничего сверхсложного не происходит, потому что РФ уже три года живет в абсолютно рекордных санкциях, в абсолютно рекордных ограничениях, практически в изолированном режиме», — сказал «Газете.Ru» зампред комитета по финансовому рынку Госдумы Олег Савченко.

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По его мнению, России и российской экономике нужно «просто ждать».

«Сейчас все страны припадут всей экономикой, и, соответственно, Россия будет на равных уже, с большим потенциалом, чем другие экономики, стартовать вверх, стартовать в развитии и в инвестиционных программах. Поэтому я считаю, что это для России положительно и для ее экономики положительно», — добавил депутат.

Что делать с акциями

Экономисты призвали россиян — владельцев акций не продавать их в панике, а наоборот — покупать , если есть такая возможность.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сказал, что опыт показывает — когда инвесторы поддаются панике, они «теряют деньги и потом всем выносят мозг своими стонами, как у них все плохо и сколько они потеряли денег на падении». Аналитик подчеркнул, что для россиян с акциями сейчас важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

«Общий подход в такие моменты — избегать поспешных продаж, так как это фиксирует убытки. Исторически рынки после спадов восстанавливаются, и долгосрочные инвесторы, которые удерживают позиции или докупают на просадках, часто оказываются в хорошем плюсе. Но решение зависит от вашей ситуации. Продавать? Если ваши акции в компаниях, уязвимых к кризису (например, с высокой долговой нагрузкой или зависимостью от экспорта), можно пересмотреть портфель. Российский рынок часто остро реагирует на геополитику, так что волатильность может усилиться. Если вы долгосрочный инвестор, снижение цен — шанс приобрести акции надежных компаний по выгодной стоимости. Однако действуйте осторожно и только с учетом своих финансовых возможностей», — пояснил Антонов «Газете.Ru».

По словам Селезнева, если исходить из сценария, что Трамп все отменит в ближайшие дни, сейчас стоит покупать упавшие акции, золото и другие активы . Эксперт назвал отмену пошлин наиболее вероятным сценарием.

«Если же вам спокойнее не находиться в рынке, когда его сильно трясет, и у вас нет желания кататься на этих горках, то стоит сократить долю акций в портфеле, докупиться облигациями (и валютными, и рублевыми) или в крайнем случае переждать на накопительном счете. Ставки в банках высокие, и, учитывая ситуацию, пока они снижаться не будут», — посоветовал Селезнев.

Что делать с долларами

Экономисты рекомендовали россиянам не продавать имеющуюся валюту, а покупать ее при наличии средств.

«Не было в российской истории еще случая, когда бы такая тактика удачно сработала. Кроме редких дней, когда валюта достигала очередных многолетних максимумов. Но, как правило, мало кому удается продать ее на пике. Сейчас валюта, наоборот, аномально дешева. Если есть необходимость и желание сберегать в валюте, то стоит продолжать это делать. А также докупать валюту прямо или косвенно: наличную, на счетах, в виде золота, валютных (в юанях) и квазивалютных (с привязкой к доллару и евро) облигаций», — отметил Селезнев.

По словам Антонова, диверсификация (часть сбережений в рублях, часть — в валюте) — хороший способ снизить риски.

«Решение зависит от вашего прогноза и планов. Если человек не может ответить на вопросы, зачем ему валюта и что он будет делать в разных ситуациях, лучший вариант — сидеть в рубле и повышать свою финансовую грамотность. Потому что эмоции увеличат убытки, а не прибыль», — посоветовал Антонов.

Что делать с вкладами

Экономисты пояснили, что вклады в России никак не соотносятся с тем, что происходит в мировой торговле, а самим банкам в РФ тоже ничего не угрожает. Даже, скорее, наоборот: банки могут хорошо заработать, если Китай начнет сбрасывать товарные запасы своим соседям и импортерам в России резко потребуется валюта и займы для проведения сделок. Но вкладчикам это доходности не прибавит: ставки фиксированы, а сами деньги застрахованы государством. Поэтому эксперты призвали россиян руководствоваться личными мотивами при принятии решения о вкладе.

«Если по какой-то причине у вас еще нет вклада, но есть деньги (просто держите их в тумбочке), то вам ничего менять не нужно. Момент для открытия вклада не лучше и не хуже, чем он был вчера. Если вы не доверяете банкам, то вряд ли начнете доверять именно сейчас», — сказал Селезнев.

Балынин назвал вклады самым удачным инструментом не только защиты от инфляции, но и преумножения своих средств сейчас.

«Если сегодня положить 100 тыс. рублей на депозит, через год получится забрать свыше 120 тыс. рублей. Верхнее значение среднесрочного прогноза Банка России от 14.02.2025 по инфляции к концу 2025 года равно 8%. Соответственно, сейчас ставки по вкладам в 2,5 раза выше ожидаемой Банком России инфляции. С учетом таких вычислений не может быть даже и сомнений, стоит ли открывать вклад», — подчеркнул Балынин.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко призвал россиян открывать вклады на два месяца в текущих условиях.

«Сейчас время положить сумму на депозит на пару месяцев и в дальнейшем ее использовать для дополнительного приобретения акций из тех, которые упали, с целью усреднения актива. Если у вас есть рублевые вклады, не спешите закрыть их досрочно. Помните, что можете потерять проценты», — посоветовал Щербаченко.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов уверен, что закрытие вкладов резонно в случае резкого снижения ключевой ставки ЦБ РФ и падения безрисковой доходности.

Покупать ли квартиру и айфоны

Если ваша покупка прямо или косвенно связана с валютной ценой (это импорт или квазимпорт, то есть ввозится в Россию по частям), экономисты рекомендовали поспешить, пока курсы валют в рублях выглядят интересно. В то же время эксперты не советуют на панике покупать квартиры, машины и электронику.

«Когда доллар вернется к 100 рублям, цены на технику соответственно поднимутся на 15% и более. Но стоит подчеркнуть: технику стоит брать, только если она вам в любом случае потребуется и стоит вопрос, купить сейчас или условно к концу года. «Спасать сбережения» в машинах и электронике точно не стоит. Их стоимость на вторичном рынке будет в любом случае ниже, чем в магазине. Обычно курсовые спекуляции с помощью товаров ничего, кроме убытков, не приносят . Если у вас есть деньги на покупку квартиры (не в кредит), и они хранятся в рублях, и жилье у вас есть, и вы просто размышляете, куда пристроить свои рубли, то лучше положите их под хороший процент в банк (частями в пределах 1,4 млн) или облигации с фиксированной доходностью», — рекомендовал Селезнев.

По его словам, квартиры, если и будут расти в цене, вряд ли смогут прибавить 20% за год. По мнению эксперта, это возможно, если случится что-то невероятное уже в самой России — что-то вроде турецкого или венесуэльского сценариев кризиса, но это пока из области фантастики.

Балынин призвал россиян не осуществлять импульсивные покупки, конкретно и взвешенно оценивать целесообразность их осуществления — по каждой покупке нужно разбираться индивидуально.

«Если, например, есть недавно купленный холодильник, которого достаточно для хранения продуктов, то не нужно покупать второй холодильник. Ликвидность таких вложений крайне низкая, его не получится в дальнейшем продать даже за цену приобретения: придется давать скидку в 15-20% (или даже больше), а по вкладу получится не только сохранить средства, но еще и заработать. Автомобиль не только не получится в дальнейшем продать по цене покупки (опять-таки надо будет делать скидку в 15-30%), но он и требует больших расходов на содержание: если нет объективной потребности в машине, не нужно ее покупать», — заключил экономист.