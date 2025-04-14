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В МВФ предупредили о повышении глобальных геополитических рисков

МВФ: в мире возросли геополитические риски из-за тарифной войны США и КНР
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Yuri Gripas/Reuters

Глобальные геополитические риски, в том числе включающие в себя боевые действия и террористические акты, существенно возросли за последнее время. Об этом предупредил Международный валютный фонд (МВФ), опубликовав соответствующий доклад на официальном сайте.

В документе отмечается, что одной из причин послужило усиление напряженности между США и КНР в сфере торговли.

«Рост геополитических рисков, который проявляется в фактических или потенциальных ограничениях трансграничной торговли и финансовых операций или военных конфликтах, может спровоцировать перераспределение потоков капитала и вызвать резкую коррекцию цен на активы», — добавили в МВФ.

2 апреля американские власти ввели новую систему таможенных пошлин, в рамках которой базовая ставка на ввозимые в США товары составила 10%. При этом ряд государств столкнулись с тарифами, значительно превышающими этот показатель. В частности, размер пошлин на продукцию из КНР достиг 34%.

На этом фоне между Вашингтоном и Пекином началась «тарифная война», в ходе которой китайское руководство повысило пошлины на американскую продукцию до 125%. США, в свою очередь, начали облагать товары из азиатской республики пошлинами в размере 145%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

9 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке действия тарифов на импорт из более чем 75 государств. Решение будет действовать в течение 90 дней.

Ранее в США заявили о наличии у властей рычагов давления на КНР.

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