Стали известны риски для экономики России из-за тарифной войны Трампа

Начатая президентом США Дональдом Трампом тарифная война против всего мира привела к снижению мировых цен на нефть и падению рынков, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение главного экономиста по России Bloomberg Economics Александра Исакова.

Как полагает Исаков, на фоне действий Трампа ВВП России вместо роста на 0,5–1,5% может составить от -0,5% до 1%. В «Ренессанс капитале» считают главной проблемой падение цен на нефть — при падении стоимости основного экспортного сорта сырья Urals ниже 50 долларов за баррель рост ВВП может снизиться почти до нуля.

На прошлой неделе эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская сообщила, что введение новых импортных пошлин США может спровоцировать рост инфляции и падение цен на нефть.

По оценке Рокотянской, некоторые страны могут попытаться нивелировать дисбаланс, увеличив закупки американской продукции — в первую очередь газа, нефти и нефтепродуктов. При этом она не исключила, что ряд государств, включая Китай, могут пойти по пути ответных мер.

Ранее россиян предупредили о росте цен в мае.