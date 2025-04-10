«Люди немного нервничали»: Трамп объяснил частичную приостановку пошлин

Дональд Трамп объявил 90-дневную паузу в введении новых пошлин для 75 стран, объяснив это тем, что «люди немного нервничают». Его заявление успокоило рынки: выросли биткоин, нефть, золото и акции, укрепился доллар. По словам Трампа, США не хотят вредить бизнесу там, где это «не нужно», а решение о помощи компаниям он пообещал принимать «интуитивно».

На брифинге, посвященном тарифной политике США, президент Дональд Трамп признал, что люди «немного напуганы» происходящим, «немного перегибают палку» и «нервничают». По его словам, приостановка повышения тарифов — «это то, о чем мы, безусловно, говорили в течение некоторого времени». «Мы не хотим причинять вред странам, которым это не нужно», — сказал он журналистам.

Как сообщает The Guardian, Трамп заявил о том, что администрация США изучает вопрос приостановки введения повышенных пошлин для некоторых крупных компаний, которые сильно пострадали на рынках.

«Мы изучим эту возможность. Есть компании, которые сильно пострадали [от новой тарифной политики], а есть те, которые пострадали сильнее из-за своего рода деятельности», — сказал Трамп.

На вопрос о том, как он определит, какие компании пострадали сильнее всего, Трамп ответил: «Просто интуитивно».

Ситуацию, сложившуюся на рынке после его решения о введении пошлин, Трамп назвал «довольно мрачной».

Комментируя свои слова о том, что введение пошлин откладываться не будет, он сказал: «Нужно иметь гибкость. Я мог бы сказать — вот стена, и я собираюсь пройти сквозь эту стену, я собираюсь пройти сквозь нее, несмотря ни на что. Однако вы не сможете пройти сквозь стену. Иногда вам нужно иметь возможность пройти под стеной, вокруг стены или через стену».

«Все целуют меня в задницу, а Китай слишком гордый». Трамп повысил тарифы для КНР до 125% Президент США Дональд Трамп объявил о дальнейшем повышении пошлин в противостоянии с Китаем... 09 апреля 23:14

Реакция рынков

После заявлений Трампа биткоин вырос на 5,5%, до $81 313, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 5,47%, в среднем до $81 317,7.

Криптовалютами дело не ограничилось: рост в цене показали нефть, золото, казначейские облигации США и акции многих компаний.

По сообщению Reuters, после заявления Трампа цены на нефть выросли более чем на 4%. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $2,66, или на 4,23%, до $65,48 за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate в США подорожали на $2,77, или на 4,65%, до $62,35.

Подорожало и золото: его спотовая цена выросла на 2,6%, до $3059,76 за унцию.

Аукцион Казначейства США на сумму $39 млрд в виде эталонных 10-летних облигаций прошел лучше, чем ожидалось, по цене с высокой доходностью 4,435%. Reuters уточняет, что это говорит «об устойчивом спросе со стороны инвесторов даже после распродажи на рынке облигаций, вызванной эскалацией торговой войны между Соединенными Штатами и их основными торговыми партнерами во главе с Китаем».

Заявление Трампа повлияло на основные фондовые индексы.

«К середине дня рыночная стоимость американского рынка выросла примерно на $4,8 трлн. К 16:00 индекс Nasdaq вырос на 12%, индекс S&P 500 прибавил 9,5%, а промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 7,9%, или на 2962 пункта», — сообщает The Wall Street Journal.

Bloomberg уточняет, что «только восемь акций из S&P 500 завершили торговую сессию снижением, а одна осталась без изменений. Остальные 494 акции выросли; все сектора S&P 500 завершили день в плюсе». Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта, до 4,31%.