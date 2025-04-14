Стало известно о планах США выдвинуть целый ряд требований для отмены пошлин

США намерены выдвинуть целый ряд условий государствам, которые стремятся заключить с ними сделку в сфере торговли и избежать таможенных пошлин. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

В частности, Вашингтон хочет потребовать от зарубежных партнеров увеличить закупки американского газа. Также ожидается, что США будут добиваться снижения тарифов на экспорт своей продукции в другие страны и уменьшения налогов для работающих за рубежом «технологических гигантов».

«Это только несколько требований, которые <...> администрация [президента США Дональда] Трампа озвучит на переговорах с десятками стран, пытающихся избежать крайне высоких пошлин», — подчеркивается в статье.

При этом источники издания, вовлеченные в переговорный процесс, признались, что пока Белый дом не составил конкретный список требований. Тем не менее общая картина уже начала вырисовываться.

2 апреля Вашингтон ввел новую систему таможенных пошлин, в рамках которой базовая ставка на всю импортируемую в страну продукцию составила 10%. Для ряда государств этот показатель оказался значительно выше. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Спустя неделю Трамп объявил о приостановке действия тарифов на товары из более 75 стран. Американское руководство прекратило облагать соответствующую продукцию тарифами на 90 дней.

Ранее в США рассказали о начале переговоров с государствами, которые хотят избежать пошлин.