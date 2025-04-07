«Джентльменская договоренность». Действительно ли Дмитриев «переиграл» США?

Политолог Лукьянов: рано говорить о том, кто выиграл в переговорах с США

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что очередной раунд переговоров России и Соединенных Штатов может состояться уже на этой неделе. В западных СМИ при этом продолжают обсуждать результаты встречи Дмитриева и спецпредставителя Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Вашингтоне. Многие эксперты отмечают, что «посреднические усилия Трампа быстро сдулись» и Москва смогла навязать свои условия. Что о переговорах России и США говорят на Западе и действительно ли Москва смогла «переиграть» Вашингтон — в материале «Газеты.Ru».

Очередной раунд переговоров России и США может состояться уже на этой неделе. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга подтвердил, что контакты Москвы и Вашингтона обязательно продолжатся, но дополнительной информации не предоставил.

«Конкретного дня пока нет. Как только появится (информация о дате переговоров. — «Газета.Ru»), мы вас проинформируем», — сказал Песков.

3 апреля глава РФПИ провел переговоры с представителями администрации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Позже Дмитриев оценил состоявшиеся контакты как «очень уважительные» и выразил надежду на то, что диалог между Вашингтоном и Москвой восстановился.

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Дмитриев подчеркнул, что американская сторона понимает необходимость восстановления диалога с Россией, поскольку Москва выстояла перед «той попыткой стратегического поражения, которую администрация президента Байдена пыталась нанести».

Классическая тактика США

Несмотря на то, что многие СМИ следили за контактами Москвы и Вашингтона, ни одна из сторон не предоставила подробностей о состоявшихся встречах. Колумнист The Guardian Питер Бомонт в статье под заголовком «Как спецпредставитель Путина обыграл США» пишет, что это было сделано намеренно.

«Подробности контактов США и России остаются непрозрачными. Однако важно, что именно Дмитриеву было поручено удерживать гнев администрации Трампа от затягивания конфликта. Дмитриев — член ближайшего окружения Путина — идеально подходит для переговоров с американцами», — говорится в материале.

close Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев проводит брифинг по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне, 4 апреля 2025 года РИА Новости

После переговоров в Вашингтоне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил журналистам в штаб-квартире НАТО, что Москва продолжает запутывать американскую администрацию и тянуть время.

«Комментарии Лэмми отражают популярное мнение о том, что посреднические усилия Трампа быстро сдулись, столкнувшись с реальностью Кремля, который полон решимости продолжать борьбу. Россия не хочет открыто выступать против Трампа. С дипломатической точки зрения, было бы глупо говорить, что они не хотят прекращения огня, поэтому они соглашаются, но это только видимость», — пишет журналист The Guardian.

В свою очередь немецкое издание Berliner Zeitung пишет, что Дмитриев стал «тузом» президента России на переговорах с США из-за давних контактов с командой президента Трампа.

«Дмитриев гораздо лучше осведомлен об американских оппонентах, чем американские переговорщики. Это сделало его фигуру крайне выгодной», — говорится в материале Berliner Zeitung.

Подобная риторика — это классический, традиционный для западных ястребов «алармизм». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Все продемократические силы на Западе сейчас активно поддерживают позицию, что Трамп якобы стал марионеткой Кремля, шпионом Путина и сливает национальные интересы США. Эта точка зрения всегда была в обществе, ее еще в советско-американский период поддерживали «ястребы» американской внешней политики. Это традиционная повестка, из которой следует вывод «ни шагу назад, никаких компромиссов с русскими», — сказал Блохин.

Он отметил, что в антироссийских кругах сами переговоры Москвы и Вашингтона «воспринимаются через призму пораженчества, слабости и упадка, то есть проигрыша».

«При этом все, кто знает, как на самом деле ведутся переговоры, не видят ничего странного в том, что они ведутся за закрытыми дверями в режиме секретности. Раунды переговоров сейчас идут по десять, а то и двенадцать часов. Понятно, что на переговорах говорят не только об Украине, а затрагивают весь спектр вопросов русско-американских отношений», — добавил политолог.

Блохин считает, что быстро завершить переговоры не получится еще и потому, что в украинский конфликт оказалось «втянуто слишком много переменных, каждая из которых меняет ход событий» .

«Важны позиции Украины, ее европейских финансовых доноров, которые ненавидят Трампа, но еще сильнее ненавидят Россию. Нужно учитывать позицию ястребов внутри американской политической элиты. При этом ясно, что Трамп хочет выйти из этого конфликта, сохранив лицо, чтобы не было как с уходом США из Афганистана. Однако сделать он это может, только вернув деньги, которые вкладывались администрацией Байдена в Украину», — заключил Блохин.

Джентльменские договоренности

Журналисты американской газеты The New York Times делают собственные предположения относительно итогов переговоров. По их мнению, приезд Дмитриева в Вашингтон стал очередным шагом в усилиях России по улучшению отношений с Соединенными Штатами.

«Сближение двух стран висело на волоске после того, как Трамп заявил на прошлых выходных, что он «зол» на Путина за замечания, которые российский президент сделал по Украине. Однако визит, состоявшийся несмотря на наложенные администрацией Байдена санкции против Дмитриева, показал, что администрация Трампа действительно хочет прекратить дипломатическую изоляцию России», — говорится в статье.

В The New York Times считают, что администрация Трампа пришла к выводу, что Штаты выиграют от более тесных связей с Россией.

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Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов заявил «Газете.Ru», что реально происходящее на переговорах и последующее обсуждение в прессе — это две совершенно разные истории, которые друг с другом связаны, но не напрямую.

«В СМИ сейчас очень много спекуляций относительно российско-американских контактов из-за отсутствия полной информации об итогах встреч. Молчание обусловлено тем, что есть определенная джентльменская договоренность не спешить с обнародованием деталей в прессе. Сейчас идет профессиональная проработка вопросов, которые требуют времени для решения. Поэтому раньше времени никто не должен ничего говорить в одностороннем порядке», — поделился политолог.

Он отметил, что встреча Дмитриева и Уиткоффа вовсе могла быть не связана с украинской тематикой:

«Дмитриев занимается вопросами инвестиций и налаживанием общего финансово-экономического фона. Его задача — привести в норму то, что зашло в тупик и находилось забытым в течение очень длительного времени».

Кто кого обыграл?

Многие эксперты и журналисты на Западе также обвинили Россию в намеренном затягивании переговорного процесса. Так, старший репортер CNN Стивен Коллинсон пишет, что Москва одновременно ведет и переговоры с США, и успешные бои.

«Россия всегда умела затягивать мирный процесс, чтобы укрепить позиции на поле боя. Путин хочет закрепить контроль над восточными регионами, подавить стремление Украины ассимилироваться с Западом, сместить Зеленского и поставить промосковского лидера», — говорится в материале CNN.

По мнению Коллинсона, «Трамп идет на поводу у Москвы», потому что мечтает восстановить деловые отношения с Россией.

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Глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов считает, что все обвинения в адрес Кремля о затягивании конфликта на Украине происходят из-за разных взглядов России и Запада на конфликт:

«Западный взгляд на украинский конфликт очевидным образом отличается от нашего. Запад считает, что это борьба между Россией и Украиной, связанная с имперскими амбициями Москвы. Если ситуацию рассматривать подобным образом, то в Москве должны понять, что украинский конфликт бесперспективно продолжать и необходимо остановиться. С точки зрения России, дело не только и не столько в Украине, а в общей ситуации, которая складывалась на протяжении долгого времени. Отсюда это постоянное напоминание о первопричинах конфликта с российской стороны и намерение обсуждать весь спектр отношений, а не только данный конфликт».

В беседе с «Газетой.Ru» Лукьянов подчеркнул, что в рамках российского подхода к сложившейся ситуации ни о каком быстром решении речи быть не может. Поэтому намерение Трампа как можно быстрее закончить вооруженную фазу конфликта нереализуемо.

«Со стороны нынешней американской администрации реально заметно желание действительно понять российскую точку зрения. Это отличается от того, что было раньше. В Вашингтоне согласны, что для урегулирования необходимо решение целого ряда взаимосвязанных вопросов, которые часто необязательно касаются Украины. Понимание в целом есть, но дальше все диктуется американскими политическими интересами, отсюда вот эта вот спешка и желание как можно быстрее закончить конфликт», — пояснил политолог.

По его мнению, все размышления западных СМИ о том, кто кого «переиграл» на переговорах, слишком преждевременны:

«Игра только началась, поэтому сказать, что кто-то кого-то обыграл, уж точно нельзя. Что касается позиции Дмитриева, то он говорил не столько об Украине, сколько о совершенно меркантильных интересах, которые есть у Москвы и Вашингтона».