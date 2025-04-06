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Спецпосланник Путина рассказал о контактах с представителями США

Глава РФПИ Дмитриев оценил как очень уважительные контакты с представителями США
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и представитель президента России Кирилл Дмитриев оценил как «очень уважительные» свои контакты с представителями Соединенных Штатов и выразил надежду, что диалог между Вашингтоном и Москвой восстановился. Его слова передает «Первый канал».

«Мы видим начало уважительного, хорошего диалога», — подчеркнул Дмитриев.

По его словам, в Вашингтоне у него состоялся очень позитивный и откровенный диалог с американцами. Дмитриев указал, что коллеги из США понимают необходимость восстановления диалога с Россией, поскольку Москва выстояла «той попытке стратегического поражения, которую администрация президента Байдена пыталась нанести».

Глава РФПИ отметил, что в отношениях между странами «лед тронулся». Сейчас «есть такая хрупкая надежда на то, что диалог восстановился», сказал Дмитриев.

3 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил в своем Telegram-канале, что проводит встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Дмитриев отметил, что диалог между Россией и США, который был разрушен при администрации бывшего президента Джо Байдена, имеет огромное значение для всего мира. Он признал, что процесс восстановления отношений непрост, но каждая встреча и откровенный разговор помогают двигаться вперед.

Ранее в Британии заявили, что спецпредставитель Путина «обыграл» США на переговорах по Украине.

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