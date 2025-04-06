В Германии рассказали о тузе Путина на переговорах с США

BZ: Дмитриев стал тузом Путина на переговорах с США из-за контактов с Трампом

Глава Фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев стал тузом президента России Владимира Путина на переговорах с США из-за давних контактов с командой президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Berliner Zeitung.

Немецкий журналист Томас Фасбендер выразил мнение, что Дмитриев гораздо лучше осведомлен об американских оппонентах, чем американские переговорщики, что сделали его фигуру крайне выгодной для переговорах. Более того, он назвал его россиянином с самыми глубокими связями с командой американского президента.

«В отличие от него, у переговорщиков Трампа, назначаемых и увольняемых президентом по прихоти (например, Кита Келлога и Стива Уиткоффа), нет времени, чтобы ознакомиться с этим вопросом и своими коллегами», — подчеркнул Фасбендер.

По словам немецкого журналиста, сейчас России важно воспользоваться благосклонным отношением Трампа к Кремлю, поскольку маятник может качнуться в другую сторону в любой момент, и тогда США могут существенно надавить на торговых партнеров РФ, закупающих ее энергоресурсы.

До этого в США высоко оценили нового посла России в Вашингтоне Александра Дарчиева.

Ранее в США сравнили отношение Трампа к России и Украине.