«Украина столкнется с ультиматумом». США могут заставить Зеленского пойти на сделку

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне, 28 февраля 2025 года

Дональд Трамп, вероятно, поставит Владимиру Зеленскому ультиматум, заставив украинского президента выбирать между потерей поддержки со стороны Вашингтона и подписанием мирного соглашения с Москвой, которое будет для Киева не самым выгодным, считает газета The Telegraph. В то же время европейские страны могут продолжать помогать ВСУ, даже если США полностью прекратят финансовую и оборонную помощь стране.

Президент США Дональд Трамп скоро может поставить Киеву ультиматум — подписать мирное соглашение на условиях России, либо лишиться поддержки Вашингтона, пишет британская газета The Telegraph.

«За одну неделю он развязал торговую войну, обвалил Уолл-стрит и приблизил возможность глобальной рецессии. Поэтому легко забыть, что Дональд Трамп все еще надеется, что его запомнят за окончание трехлетнего военного конфликта на Украине», — отмечает автор материала Дэниел Джонсон.

Трамп рассчитывает на «быстрое мирное соглашение с Украиной», рассматривая страну как свое «дочернее предприятие».

«Украина столкнется с ультиматумом: либо подписать мирное соглашение при посредничестве Трампа, продиктованное Путиным, либо навсегда лишиться американской разведки и материально-технической поддержки», — пишет Джонсон.

Автор задается вопросом, сможет ли Украина выжить после возможного отказа от американской поддержки, а также смогут ли страны Европы продолжать помогать ВСУ, учитывая, что им теперь нужно справляться с экономическими последствиями новых пошлин.

«Инфляция, падение ВВП и снижение уровня жизни, как надеется Путин, заставят Киев просить о мире», — считает обозреватель.

Соглашение, которое Зеленского хотят заставить подписать, может подразумевать заморозку конфликта по текущей линии фронта, фактическое признание контроля России над приобретенными территориями, а также ослабление или отмену части западных санкций.

«Дипломатический переворот»

The Telegraph также упоминает, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев посетил Вашингтон немногим позже перепалки Трампа с Зеленским, после которого украинского лидера «изгнали» из Белого дома. Издание описывает произошедшее как «дипломатический переворот».

«Сам факт, что Дмитриев может прилететь в Вашингтон, является дипломатическим переворотом для Москвы: при Джо Байдене высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены были подвергнуты санкциям, особенно если они были близкими союзниками Путина», — указывает автор материала.

Теперь же приближенные российского президента «получили привилегированный доступ, возможно, даже в Овальный кабинет».

«Символизм слишком ясен: люди Путина допущены в святая святых, из которой был изгнан Зеленский. Что касается текущего состояния дел, то вопрос теперь заключается в том, есть ли у России «все карты», как любит говорить сам Трамп, или украинцы более устойчивы, чем может показаться на первый взгляд», — заключает Джонсон.

Помощь Европы

В то же время журналист полагает, что страны Евросоюза будут продолжать оказывать помощь Украине «даже ценой откладывания своих амбиций по восстановлению собственных вооруженных сил до уровня, близкого к уровню холодной войны».

«Парадокс в том, что самая бедная страна в Европе теперь имеет самые большие, самые опытные и лучше всего оснащенные военные силы на континенте. В подавляющем большинстве в интересах Европы не допустить краха ни армии Украины, ни ее экономики», — указывается в обзоре.

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The Telegraph считает, что прежде, чем вручать Трампу Нобелевскую премию мира, чего так хочет 47-й президент США, следует вспомнить, как в 1973 году эту премию получил тогдашний госсекретарь Генри Киссинджер. Он получил премию мира за роль в достижении Парижского мирного соглашения, которое на время прекратило войну во Вьетнаме и, как предполагалось, должно было ее завершить. Награду Киссинджер должен был разделить с Ле Дык Тхо, возглавлявшим на переговорах делегацию Северного Вьетнама. Последний отказался принять премию, объяснив это тем, что настоящий мир во Вьетнаме так и не наступил.