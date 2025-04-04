Снятие санкций и гарантии для Украины: Дмитриев заявил о «трех шагах вперед» после встреч в США

Спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев провел в США серию переговоров с представителями американских властей. Обсудили множество тем — от украинского кризиса и снятия санкций до взаимодействия в Арктике и восстановления прямых авиаперелетов. Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, а также сенаторами Маркуэйном Маллином и Линдси Грэмом*. Что еще обсуждалось и как сам Дмитриев оценивает переговоры — в материале «Газеты.Ru».

Спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев завершил свой визит в Вашингтон и вскоре вернется в Москву. Bloomberg со ссылкой на «человека, знакомого с ходом переговоров» сообщает, что теперь «США ждут, когда он отчитается перед Путиным, прежде чем стороны перейдут к следующим шагам». Главными темами разговоров стали урегулирование конфликта на Украине и восстановление отношений РФ и США.

«Последние два дня по поручению президента Путина я проводил встречи здесь, в Вашингтоне, с ключевыми членами администрации президента Трампа. Одна из главных тем — восстановление российско-американских отношений, восстановление того диалога, который был полностью прерван при администрации Байдена», — сообщил Дмитриев журналистам.

Помимо встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, 3 апреля российский переговорщик пообщался с сенаторами-республиканцами Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) (из Южной Каролины) и Маркуэйном Маллином (из Оклахомы). NBC News сообщило, что встречу организовали по просьбе Трампа.

В рамках переговоров обсудили условия прекращения огня и требования Путина, связанные с этим. Участвовал ли во встречах Трамп, неизвестно.

По поручению Путина: зачем глава РФПИ прилетел в Вашингтон и о чем договаривается? Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев заявил, что... 03 апреля 15:22

Переговоры по Украине: чего удалось достичь

По итогам встреч Дмитриев заявил в интервью Fox News, что администрация Трампа предотвратила начало третьей мировой войны.

«У нас идут продуктивные обсуждения. Наши дипломаты также прорабатывают возможные варианты развития событий. Но нет никаких сомнений, что команда президента Трампа не только предотвратила третью мировую войну, но и уже добилась значительного прогресса в урегулировании украинского вопроса», — подчеркнул он.

Глава РФПИ напомнил о возобновлении зерновой сделки и договоренностях о ненанесении РФ и Украины ударов по энергетической инфраструктуре.

«Я думаю, что есть понимание того, как мы можем двигаться к завершению соглашения. И было много обсуждений в этой области, все еще остается много разногласий, но я думаю, что есть несколько подходов, чтобы попытаться решить все эти вопросы», — заявил Дмитриев.

По его словам, Москва настаивает на поиске долгосрочного решения — «это то, что нужно, потому что мы также думаем о глобальной безопасности и о том, как обеспечить учет интересов России в этой сфере».

Некоторые гарантии безопасности для Украины «могут быть приемлемы» для Кремля, но вступление в НАТО является «совершенно невозможным», сказал спецпосланник Путина в интервью FOX News, не уточняя, о каких гарантиях может идти речь.

«Я считаю, что вступление Украины в НАТО, как сказал наш президент, вообще невозможно, и это, я думаю, широко принято, в том числе администрацией Трампа», — отметил он.

При этом, по словам Дмитриева, «Трамп хочет, чтобы Украина была сильной», а в США «видят своей задачей обеспечить сильную позицию Киева, о чем последовательно сообщают на протяжении дискуссий».

Спецпредставитель президента РФ отметил, что у России «есть своего рода обеспокоенность по глобальной безопасности». Дмитриев также ответил и на вопрос о возможном вооруженном конфликте РФ и ЕС.

«Существует множество циркулирующих ложных и фейковых историй, например, о возможном наступлении России на Европу. Я хочу сказать, что это просто безумная идея», — сказал он.

Россия не просит снять санкции. Почему?

В интервью CNN Дмитриев заявил, что в ходе переговоров в Вашингтоне не просил об облегчении западных санкций. По его словам, с российской экономикой все в порядке, и сейчас Москва не выдвигает никаких предварительных условий в этом вопросе.

«Многие русские верят в то, что санкции — это хорошо для того, чтобы отвернуться от зависимости от Запада», — сказал он.

При этом он отметил, что у РФ и США «есть огромные возможности вести диалог и бизнес вместе». По его словам, американские компании потеряли около $300 млрд упущенной выгоды из-за ухода из России.

«Я полагаю, что санкции могут быть сняты, когда американские компании захотят вернуться, захотят воспользоваться возможностями бизнеса в России», — сказал он.

Какие перспективы у отношений РФ и США?

Россия и США «за последние два дня сделали три шага вперед», считает спецпосланник президента.

Мы сегодня сделали и вчера три шага вперед по большому количеству вопросов. Но, безусловно, их накопилось, «а» — очень много, и «б» — фактически три года не было коммуникации между Россией и США. Поэтому процесс диалога, процесс решения, он займет какое-то время. Кирилл Дмитриев спецпредставитель президента России

По словам Дмитриева, Россия исходит из того, что с американцами нужно «говорить на одном языке, понимать их озабоченности, понимать что их волнует», при этом Москва ставит во главу угла свои интересы.

Дмитриев добавил, что между сторонами уже достигнут «значимый прогресс», но для устранения существующих разногласий «потребуется еще ряд встреч» . Он выразил признательность американской стороне за приглашение в Вашингтон и пригласил представителей США в Москву.

Помимо санкций и урегулирования на Украине, Дмитриев обсуждал с американской стороной взаимодействие России и США в Арктике, добычу редкоземельных металлов и сотрудничество «в различных других секторах».

Кроме того, он рассказал, что Москва и Вашингтон обсуждают восстановление прямого авиасообщения, а компании США готовы занять ниши, оставленные ушедшими из РФ европейскими компаниями.

Сроки новых переговоров между РФ и США будут определены в ближайшее время, отметил чиновник.