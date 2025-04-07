«Мне не нравится»: Трамп призвал Россию прекратить бомбардировки Украины

Песков напомнил о нескольких вопросах к идее о прекращении огня на Украине

Дональд Трамп заявил, что ему «не нравятся» бомбардировки Украины, и призвал Россию остановиться. По его словам, удары «продолжаются и продолжаются», из-за чего погибают «тысячи молодых людей». В Кремле в ответ заявили, что Москва поддерживает идею прекращения огня, однако перед этим «предстоит ответить на целый ряд вопросов».

«Бомбардировки продолжаются»

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One заявил, что ему «не нравятся бомбардировки» Россией Украины.

«Мы ведем переговоры с Россией. Хотелось бы, чтобы она остановилась. Мне не нравятся бомбардировки, они продолжаются и продолжаются. Каждую неделю убивают людей и тысячи молодых людей, и это ужасная вещь, которая никогда не должна была начаться. Она никогда бы не началась, если бы я был президентом, [уверен в этом] на 100%», — отметил хозяин Белого дома.

На прошлой неделе он высказался о роли европейских лидеров в урегулировании украинского конфликта. По словам Трампа, в отличие от них он добьется успеха в этом вопросе. Президент США добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский «хочет заключить сделку» об урегулировании конфликта.

«И считаю, что президент [России Владимир] Путин [тоже] готов заключить сделку», — подчеркнул Трамп.

По его словам, в обсуждении урегулирования есть явный прогресс, стороны продолжают работу по этому вопросу .

В середине марта Путин и Трамп договорились о моратории на удары по энергетической инфраструктуре на 30 дней, отказ от атак поддержала и Украина. Впоследствии Москва неоднократно обвиняла Киев в нарушении соглашения: так, 7 апреля Минобороны РФ заявило, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины шесть раз атаковали российские энергообъекты.

Позиция России

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя призыв Трампа прекратить «бомбардировки», подчеркнул, что Владимир Путин «действительно поддерживает идею о необходимости прекращения огня», однако для достижения каких-либо договоренностей «предстоит ответить на целый ряд вопросов».

«Эти вопросы висят в воздухе, пока ответа на них никто не дал. Связано это и с неподконтрольностью киевского режима, и с невозможностью киевского режима контролировать действия целого ряда экстремистских и националистических подразделений, которые просто не слушаются Киев. Это связано и с планами дальнейшей милитаризации Киева. Все эти нюансы по-прежнему на повестке дня», — объяснил пресс-секретарь президента.

Он подчеркнул, что ВС России наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям на Украине. Песков акцентировал внимание на том, что российские военнослужащие не атакуют объекты социальной инфраструктуры.

В конце марта Путин на встрече с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» заявил, что РФ хочет урегулировать конфликт с Украиной мирным путем, но не в ущерб своим интересам.

«В целом мы приветствуем разрешение любых конфликтов, в том числе и этого, мирными средствами. Только не за наш счет », — заявил президент России.

Он назвал российско-украинский конфликт сложным и требующим «тщательного обсуждения и подхода». Путин еще раз подчеркнул, что Россия поддерживает дипломатическое решение вопроса, однако это возможно лишь при устранении первопричин, «которые привели к сегодняшней ситуации».

Чего хотят в Европе

В отличие от США, страны ЕС выступают за мир «через силу» и призывают продолжать боевые действия на Украине как можно дольше. По инициативе премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Лондоне проходила встреча в поддержку Украины, по итогам сформировалась так называемая «коалиция желающих». Ее участники обсуждают вопрос возможной отправки военного контингента в зону конфликта, а также продолжают снабжать ВСУ оружием и боеприпасами.

Очередное заседание коалиции состоялось в конце марта в Париже. Участники договорились в течение трех недель подготовить предложения о мониторинге соблюдения режима прекращения огня на Украине.

«В отличие от Зеленского Путин показал, что не настроен серьезно по отношению к этим мирным переговорам. Он играет с согласованным прекращением огня в Черном море, несмотря на добросовестное участие всех сторон, продолжая наносить разрушительные удары по населению Украины. Его обещания пусты», — заявил в столице Франции британский премьер Стармер.

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Позже члены «коалиции желающих» решили, что кто-то из европейских лидеров все же должен начать переговоры с Владимиром Путиным. По мнению финского президента Александра Стубба, это должны быть лидеры Франции или Британии.

При этом Песков заявил, что Европа, наращивая военные расходы и планируя разместить своих военных на Украине, лишь добавит проблем к уже имеющимся. По его словам, европейская сторона ведет «оголтелую милитаристскую политику», вместо того, чтобы думать, как устранить первопричины конфликта.

Комментируя отсутствие ЕС за столом переговоров, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что это «естественно и неизбежно», ведь «танго танцуют вдвоем». По словам дипломата, страны Евросоюза сделали все, чтобы их считали «субъектом, который ненавидит идею мира на Украине», если она не совпадает с их видением.