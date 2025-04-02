«Санкции и металлы». В Москве назвали темы нового раунда переговоров США и РФ

На этой неделе в Вашингтоне могут состояться очередные переговоры между Россией и Соединенными Штатами. По информации американского телеканала CNN, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев может встретиться со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон готовят новую двустороннюю встречу. Какие темы могут быть подняты в ходе этого раунда переговоров и почему в Штаты отправится именно Дмитриев — в материале «Газеты.Ru».

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев может на этой неделе приехать в Вашингтон для переговоров со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщил американский телеканал CNN.

В случае, если поездка состоится, это будет первый с 2022 года визит российского представителя высокого уровня в Вашингтон. На встрече могут обсудить двухсторонние отношения России и США, включая вопросы урегулирования конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил возможность визита главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Вашингтон.

«Да, я подтверждаю, что такой визит возможен. Мы продолжаем по разным каналам наше общение с американцами. Ничего более конкретного я вам сообщить не могу», — сказал Песков.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия и США в настоящее время планируют новую двухстороннюю встречу. Он добавил, что стороны работают в направлении ликвидации раздражителей, которые серьезно мешают работе посольств двух стран в Москве и Вашингтоне.

«Была встреча в Стамбуле, сейчас готовится вторая встреча, тем временем идут контакты по телефону, по видеоконференцсвязи», — рассказал дипломат.

В свою очередь сам глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ответ на публикацию CNN о предстоящей на этой неделе встрече с представителем президента США Стивеном Уиткоффом написал: «Maybe» («Может быть» — англ.) на своей странице в социальной сети.

В ожидании встречи

CNN пишет, что визит Дмитриева знаменует собой «еще один шаг в процессе потепления отношений между США и Россией». Кроме того, по мнению телеканала, выбор Дмитриева на роль переговорщика был далеко не случайным:

«Дмитриев является близким советником Путина и ездил на переговоры в Эр-Рияд в феврале, чтобы начать обсуждение урегулирования по окончании конфликта на Украине. Он также работал с Уиткоффом над освобождением американца Марка Фогеля, что администрация Трампа приветствовала как жест доброй воли», — говорится в материале CNN.

Правительство США временно сняло санкции с Дмитриева, чтобы позволить Государственному департаменту выдать ему визу для въезда в страну, сказал один из источников CNN.

Кто такой Кирилл Дмитриев? Кирилл Дмитриев родился 12 апреля 1975 года в Киеве, но уже в 1989 году переехал в США. В Штатах Дмитриев сначала окончил Стэнфордский университет и получил степень бакалавра по экономике, после он получил степень магистра делового администрирования в Гарвардской школе бизнеса.



С апреля 2011 года Дмитриев возглавляет РФПИ. Под его начальством фонд реализовал более 90 проектов, объем которых превысил 2,1 трлн рублей. Дмитриев занимает должность специального представителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами с 23 февраля 2025 года.



Глава РФПИ активно участвовал в переговорах с американцами. У него были тесные контакты с Уиткоффом, который лично отметил роль Дмитриева в переговорах по обмену Александра Винника на американца Марка Фогеля, после которых контакты между Москвой и Вашингтоном активизировались.



«В России есть джентльмен по имени Кирилл, он много сделал для этого. Он стал важным проводником, соединяющим две стороны», — сказал после переговоров об обмене Уиткофф.



Позже Дмитриев был в составе делегации в Саудовской Аравии во время встречи Сергея Лаврова и Юрия Ушакова с Марком Рубио, Майклом Уолтцем и Стивеном Уиткоффом.

Агентство Reuters отмечает, что поездка Дмитриева состоится в то время, когда Трамп стремится встретиться с Путиным, чтобы поработать над восстановлением двухсторонних отношений. Однако, по мнению издания, американский президент становится все более нетерпеливым из-за затягивания мирного процесса по Украине.

«Приезд Дмитриева может снизить некоторую напряженность, которая возникла в последние дни. Соединенные Штаты считают Дмитриева самым подкованным членом российской элиты», — пишет Reuters.

Заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова заявила «Газете.Ru», что роль Дмитриева как переговорщика по широкому спектру экономических и санкционных вопросов давно определена:

«Задача Дмитриева сейчас — показать американскому истеблишменту, что выгоды от экономической кооперации с Россией перевешивают издержки от санкционного противостояния. А учитывая, что на повестку вернулись вопросы новых американских ограничений, все логично».

Гафарова добавила, что глава РФПИ пользуется личным доверием президента РФ, а также давно заслужил авторитет в западных бизнес-кругах. По мнению политолога, Дмитриев близок и понятен американцам, они говорят на «одном языке».

Темы для обсуждения

Официально не было объявлено, что конкретно американский и российский представитель могут обсуждать на переговорах. Reuters считает, что в ходе встречи стороны могут обсудить работу в рамках совместного проекта по редкоземельным металлам и развитие проектов в Арктике.

«Россия стремится привлечь инвесторов для помощи в освоении своего арктического региона. Путин хочет, чтобы торговля через Северный морской путь увеличилась, поскольку Россия переключает торговлю в сторону Азии и отдаляется от Европы из-за западных санкций. Внимание к стратегическому значению Арктики для добычи полезных ископаемых, судоходства и международной безопасности резко возросло из-за неоднократных заявлений Трампа о том, что он хочет приобрести Гренландию», — говорится в материале Reuters.

Ранее сам Дмитриев подтвердил, что Москва и Вашингтон начали дискуссии о проектах по редкоземельным металлам (РЗМ). Он отметил, что эта тема является важной сферой для сотрудничества и некоторые компании уже проявили интерес к проектам.

Член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Владимирович Новичков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что тема сотрудничества России и Соединенных Штатов в Арктике в любом случае стоит на повестке дня.

«РФ и США — это ведущие арктические державы, и здесь точек соприкосновения масса. Это и освоение природных ресурсов, и логистические вопросы, и охрана окружающей среды и, конечно, вопросы снижения напряженности, в том числе военно-политической на этом участке. Поэтому тут действительно много о чем можно поговорить», — сказал Новичков.

Он отметил, что диалог по этим вопросам практически не прекращался, но если сейчас заметна интенсификация контактов России и США, то этим, безусловно, надо пользоваться.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что прежде всего необходимо решить ряд вопросов, которые повлияют на общий климат российско-американских отношений, чтобы стали возможны какие-то крупные договоренности, взаимоприемлемые для Вашингтона и Москвы.

«Те переговоры, которые уже происходили на рабочем уровне, те, которые будут еще происходить в обозримом будущем, на мой взгляд, должны решить прежде всего два блока проблем.

Первый блок проблем связан с дипломатическим контуром, с необходимостью восстановить нормальную работу представительств, коммуникацию, обмен информацией, без этого трудно выходить на системную, стабильную совместную работу», — сказал Новиков «Газете.Ru».

Второй блок вопросов, по его мнению, заключается в улучшении делового климата между странами:

«Этот блок вопросов, я имею в виду экономические связи, тесно сопрягается и с развитием других направлений сотрудничества, культурное, спортивное и так далее. Кандидатура Дмитриева, скорее всего, будет связана именно с решением второго блока вопросов. Дипломаты по своей линии уже часть проблем обсудили и готовы обсуждать их дальше».

Политолог, эксперт фонда «Валдай» Андрей Кортунов считает, что в контексте любых контактов России и США надо сделать оговорку, что все планы и предложения напрямую зависят от прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

«Если по украинскому треку будет прогресс, то, значит, будет продвижение вперед и на других направлениях. Если прогресса не будет, то, наоборот, будет усиление санкций. Для начала очень важно просто остановить механизм дальнейшего раскручивания санкций. Это важно, потому что сейчас многие компании, даже если они могут какие-то сделки проводить, то стараются их не запускать, поскольку неизвестно, что будет завтра. Опасение дальнейшей эскалации санкций является очень серьезным сдерживающим фактором развития сотрудничества с российскими компаниями», — сказал Кортунов «Газете.Ru».

Политолог считает, что, скорее всего, Дмитриев будет говорить о масштабных проектах, которые могут включать в себя участие Штатов. Например, он может обсудить возможности совместной разработки редкоземельных элементов на территории России, восстановление поставок российского урана, титана, тяжелой нефти, которая очень подходит для американских НПЗ. То есть это все возможности восстановления торгового оборота, который в лучшие времена приближался к $50 млрд.

Негативный фон переговоров

Президент Дональд Трамп в интервью NBC допустил, что может ввести дополнительные санкции против России. Американский президент заявил, что он «зол» на российского коллегу.

В США говорят, что Трамп «зол» на Путина. Так ли это? В американской прессе активно обсуждают, что президент США Дональд Трамп «зол» на российского... 31 марта 15:10

Политолог Анастасия Гафарова считает, что тема того, что «Трамп зол» на Путина, в большей степени раздута прессой:

«О настроениях Трампа во многом известно из пересказов, а его прямые публичные заявления не имеют столь уж негативного окраса. В целом, «мачизм» и крутость на поворотах — это такая стратегия Трампа, игра на внутреннюю публику. По большому счету, участники переговоров едва ли обращают внимание на этот внешний фон, их задача — решать вопросы, невзирая на шум».

В свою очередь эксперт фонда «Валдай» Андрей Кортунов считает, что ситуация не достигла какой-то критической точки и не должна пока сильно препятствовать переговорам о возобновлении и расширении экономического сотрудничества.

«При этом важно понимать, что запас терпения у Трампа довольно ограничен. То есть Трамп всегда стремился к быстрым сделкам. Поэтому, конечно, было бы желательно, чтобы в какие-то обозримые сроки продвижение в направлении урегулирования украинского конфликта было бы очевидным», — добавил Кортунов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков также не считает плохим информационный фон на данном этапе переговоров:

«Тот факт, что Трамп делает некомплементарные заявления в отношении Москвы, — сущая мелочь по сравнению с тем, какие некомплементарные заявления он делает в отношении Киева и по другим векторам внешней американской политики. С другой стороны, он не считает себя обязанным выступать только позитивно в отношении России, он все-таки руководитель другой страны».

Даже если Трамп серьезно настроен на значительное улучшение российско-американских отношений, он не может выступать на политической сцене как пророссийский политик, тем более что он таковым и не является, отметил Новиков.

«Для России гораздо более тревожным является то, какой уровень амбиций в отношении Украины Трамп заявляет. Речь идет о том, чтобы нагнуть Зеленского настолько, чтобы он подписал совершенно кабальные соглашения, которые превратят украинский народ в зону жесткой эксплуатации со стороны американского капитала. Россия в этом не заинтересована», — сказал депутат.

По его мнению, столь сильное влияние американского капитала в Восточной Европе для России в перспективе создает очень серьезную угрозу национальной безопасности, даже если исходить из того, что сегодняшний настрой в Вашингтоне рационален и не представляет угрозу.