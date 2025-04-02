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Глава РФПИ отреагировал на публикацию CNN о предстоящих переговорах в США

Глава РФПИ Дмитриев не опроверг сообщение о встрече в Вашингтоне с Уиткоффом
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Александр Вильф/РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию CNN о предстоящей на этой неделе встрече со представителем президента США Стивеном Уиткоффом.

На своей странице в X он написал «Maybe» («Может быть»), отметив, что сопротивление диалогу между Россией и США исходит от «укоренившихся интересов и старых нарративов».

«Вероятно, сопротивление диалогу между США и Россией реально, оно обусловлено укоренившимися интересами и старыми нарративами. Но что, если улучшенные отношения — это именно то, что нужно миру для устойчивой глобальной безопасности и мира?» — написал он.

CNN со ссылкой на источники ранее сообщил, что глава РФПИ на этой неделе может посетить Вашингтон для переговоров с Уиткоффом. По данным телеканала, стороны обсудят двусторонние отношения, включая вопросы урегулирования конфликта на Украине. Если встреча состоится, это будет первым визитом российского представителя высокого уровня в Вашингтон с февраля 2022 года.

Ранее Дмитриев заявил, что Москва и Вашингтон начали дискуссии о проектах по редкоземельным металлам.

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