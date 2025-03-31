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РФ и США начали обсуждать российские редкоземельные металлы

Дмитриев: РФ и США начали дискуссии о проектах по редкоземельным металлам
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Dmitrii Shirinkin/Shutterstock/FOTODOM

Москва и Вашингтон начали дискуссии о проектах по редкоземельным металлам (РЗМ). Об этом газете «Известия» рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что редкоземельные металлы являются важной сферой для сотрудничества, и поэтому начались дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в Российской Федерации.

Дмитриев подчеркнул, что некоторые компании уже проявили интерес к проектам.

По мнению промышленного эксперта Леонида Хазанова, перспективы сотрудничества Москвы и Вашингтона в области добычи и переработки РЗМ могут оказаться весьма широкими. На фоне наблюдаемого улучшения политических отношений между странами не следует забывать, что США зависят от импорта этой группы элементов. В качестве возможных вариантов сотрудничества по добыче РЗМ на территории РФ могут рассматриваться Чуктуконское месторождение в Красноярском крае, Селигдарское и Томторское месторождения в Якутии.

30 марта сообщалось, что Россия может сравняться с лидерами в добыче редкоземельных металлов — Китаем и Соединенными Штатами.

Ранее Путин допустил совместную работу с Западом в Арктике.

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