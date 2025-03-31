В США говорят, что Трамп «зол» на Путина. Так ли это?

В американской прессе активно обсуждают, что президент США Дональд Трамп «зол» на российского президента Владимира Путина из-за его слов о Зеленском и Украине. Трамп пригрозил ввести вторичные санкции на всю российскую нефть, если украинское мирное соглашение не будет подписано в ближайшее время. Так американский лидер отреагировал на предложение Путина ввести в стране временное управление под эгидой ООН, чтобы провести там выборы. Действительно ли американский президент готовится пойти на очередную конфронтацию с российским руководством — в материале «Газеты.Ru».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что был «очень зол» после предложения своего российского коллеги Владимира Путина ввести на Украине временное управление под эгидой ООН, чтобы провести там выборы. Об этом сообщил американский телеканал NBC News.

«Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и, если я пойму, что это вина России — а это может быть и не так — но, если я считаю, что это вина России, я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России», — сказал Трамп.

Американский президент также сообщил, что планирует поговорить с президентом России на следующей неделе. Он выразил надежду, что слова Путина не означают, что Москва откладывает подписание мирного соглашения на длительное время.

«Если я чувствую, если мы находимся в процессе переговоров, можно сказать, что я был очень зол, взбешен, когда Путин вчера сказал, что... знаете, когда Путин начал подрывать авторитет Зеленского, потому что это не по адресу, понимаете?»

— отметил президент США.

Стоит отметить, что телеканал NBC обнародовал лишь небольшой отрывок заявлений Трампа. Остальные цитаты президента зачитала в эфире телеведущая Кристен Уэлкер. По ее словам, политик сам «позвонил ей» в воскресенье. При этом ранее Трамп заявил, что больше не хочет разговаривать с журналистами NBC News и что этот канал «полностью дискредитирован».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что Трамп якобы разозлился на президента Путина, указал, что многие заявления президента США были опубликованы в пересказе, без подтверждающих цитат:

«Часть упомянутых высказываний была дана в пересказе, это не были закавыченные цитаты. Мы работаем над реализацией некоторых идей, связанных с украинским урегулированием. Эта работа ведется».

28 марта президент Путин предложил обсудить с США и странами ЕС возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН до тех пор, пока не будет избрано легитимное правительство.

Видимый контраст

Комментарии, которые обнародовал телеканал NBC News сильно отличаются от того, что Трамп говорил в последние месяцы. Президент США неоднократно критиковал Зеленского, обвинял его в развязывании войны и назвал «диктатором без выборов».

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что постепенная смена риторики Вашингтоном связана с тем, что агрессивно настроенные к России советники президента США Дональда Трампа увеличили влияние из-за затягивания переговоров по Украине . Об этом в беседе с The Wall Street Journal (WSJ) заявил президент аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард.

Эксперт полагает, что личная досада Трампа на Москву растет, что демонстрирует один из последних постов в соцсети Truth Social, в котором речь идет о якобы «российской агрессии» и китайском экспансионизме в качестве оправдания интересов Вашингтона в Гренландии.

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Одновременно с этим пресс-служба правительства Великобритании сообщила, что между премьер-министром страны Киром Стармером и президентом Трампом состоялся телефонный разговор, в ходе которого лидеры согласовали продление коллективного давления на Россию.

«Обсуждая Украину, премьер-министр проинформировал президента о продуктивных дискуссиях на встрече «коалиции желающих» в Париже на этой неделе. Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на Путина», — говорится в сообщении офиса британского премьера.

«Политическая пена»

По мнению политолога Рафаэля Ордуханяна тему со «злостью» Трампа в отношении Владимира Путина искусственно раздули в американских СМИ:

«Никаких реальных подтверждений этому факту нет, да и в целом американская риторика принципиально другая. Трамп действительно не любит, когда ему перечат и говорят что-то не согласованное с ним. В данной ситуации, это реакция на то, что Россия предлагает свой план. Это могло вызвать удивление, но никак не злость. В американской политической среде есть негативная риторика, но надо же учитывать все факторы, которые сейчас окружают Трампа».

Дело в том, что на Трампа идет колоссальное давление изнутри, пояснил политолог. По его мнению, внутри американского политического поля идет настоящий саботаж.

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«Трампу буквально прилетает отовсюду, его обвиняют в неправильной политике в Европе, в Канаде, Мексике, Китае. Внутри США его упрекают в том, что он слишком сильно идет на поводу у России. Трамп оказывает давление на Зеленского, что мы с вами видим. Это вызывает колоссальный отпор со стороны глобалистов, потому что они разыгрывают украинскую карту против России. Надо учитывать это напряжение», — сказал «Газете.Ru» Ордуханян.

Он считает, что рабочие группы России и Соединенных Штатов сейчас ведут интенсивные переговоры и это — реальные действия. Все остальное — риторика в прессе.

«На мой взгляд, все, что сейчас публикуется, в очень большой степени некая политическая пена, которая очень быстро сойдет. При этом не стоит думать, что все априори будет хорошо между Вашингтоном и Москвой, но в данном случае важно смотреть на действия американцев, а не на их слова. Мы видим, что, если Трамп и на кого-то зол, то в первую очередь на Зеленского. Он зол на Канаду, на своих партнеров по НАТО. И он это высказывает откровенно», — заключил Ордуханян.

Сроки поджимают

Политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с «Газетой.Ru» объяснил желание Дональда Трампа как можно быстрее закончить конфликт на Украине:

«20 апреля будет Пасха у всех христианских конфессий, это символизирует некое единство христианского мира. А 29 апреля будет 100 дней президентства Трампа, когда он должен отчитаться перед народом США и перед всем миром, что он успел сделать. Поэтому было бы очень красиво к этому времени договориться и объявить о перемирии и прекращении огня по линии фронта. Это Трамп и пытался сделать, для этого и начал восстанавливать отношения с Россией. Однако пока что не получается все, как он этого хотел».

По мнению Маркова, у Трампа не получается договориться о мире, потому что ему противостоят силы из так называемой «партии войны».

«Партия войны действует как внутри Соединенных Штатов, так и в Европе в лице премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Они не хотят мира, они хотят воспользоваться перемирием по модели минских соглашений, то есть использовать это время для подготовки более жестокой стадии войны. Поэтому российская сторона обозначает, что согласна на перемирие, но только на определенных условиях», — сказал политолог.

Из-за подобных противоречий переговоры и оказались в тупике, считает Марков. Он напомнил, что Трамп намечал на 14 апреля свой визит в Саудовскую Аравию, где хотел встретиться с Путиным и объявить о мирном соглашении. Однако сегодня появилась информация, что Трамп перенес этот визит на середину мая.

«Я думаю, что Трамп уже понял, что к 20 апреля мир установить не получится. Пока что Россия предлагает два маленьких перемирия. Первое — остановить ударов по энергообъектам, а второе перемирие будет по Черному морю. Эти маленькие перемирия нужны, чтобы проверить, способна ли Украина вообще соблюдать соглашения. Пока что мы видим, что не способна», — сказал политолог.

Он считает, что Трамп пока что находится в тупике, потому что и Зеленский не выполняет его требований и в Европе отказываются подключить Россельхозбанк к SWIFT.

«Трамп обозлился не на Россию, а скорее усиливает давление на все стороны конфликта и в этом смысле демонстрирует некую злость, чтобы подтолкнуть их всех к большему компромиссу. Американский президент по всем направлениям демонстрирует некоторое ужесточение требований. Мне кажется, что и это давление не поможет. Чтобы было перемирие, Трамп должен стукнуть кулаком по столу и заявить о немедленном прекращении всех поставок вооружения Украине, если не будут приняты российские требования», — заключил Марков.