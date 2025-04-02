В Кремле высказались о визите главы РФПИ в Вашингтон

Визит главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в Вашингтон возможен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, я подтверждаю, такой визит возможен. Мы продолжаем по разным каналам наше общение с американцами. Более конкретного я вам сообщить не могу», — сказал он.

CNN со ссылкой на источники сообщил, что Дмитриев на этой неделе может посетить Вашингтон для переговоров с Уиткоффом. По данным телеканала, стороны обсудят двусторонние отношения, включая вопросы урегулирования конфликта на Украине. Если встреча состоится, это будет первым визитом российского представителя высокого уровня в Вашингтон с февраля 2022 года.

Комментируя публикацию CNN, Дмитриев написал на своей странице в X «Maybe» («Возможно»), отметив, что сопротивление диалогу между Россией и США исходит от «укоренившихся интересов и старых нарративов».

Ранее глава РФПИ спросил мнения пользователей X об отношениях России и США.