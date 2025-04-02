«Минимум двое»: Вучич рассказал, что мировые лидеры тайно общались с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не встречался с Владимиром Путиным с 2021 года, но знает «как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали с ним». Он также подтвердил, что встретится с президентом РФ 9 мая впервые с начала военных действий на Украине. Вучич приедет в Москву на парад Победы. Однако, говоря об этом, он заявил, что Красная армия помогала освободить Югославию от немецкой оккупации, но в основном всю работу проделала Сербия.

Президент Сербии Александр Вучич в беседе с блогером Марио Науфалу заявил, что как минимум два мировых лидера тайно разговаривали с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я знаю как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали с Путиным», — отметил Вучич, не назвав имен этих людей. Он добавил, что владеет этой секретной информацией, так как у него есть друзья в российском правительстве и в других странах.

Тогда Науфалу упомянул, что премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо приезжали в Москву в декабре и июле 2024 года (Фицо обсуждал украинский кризис и запрет Киева на транзит российского газа через свою территорию, Орбан также приезжал с миротворческой миссией). Однако Вучич заявил, что речь идет не об этих политиках.

Он добавил, что намерен впервые с 2021 года лично встретиться с Владимиром Путиным уже в мае:

«Я увижу его [Путина] 9 мая впервые за 3,5 года. Это значит, что мы очень искренние, очень честные и очень верные своему слову. Мы делаем то, что говорим».

В 2022 году Сербия осудила действия России на территории Украины, однако решила не присоединяться к антироссийским санкциям Евросоюза. Вучич утверждает, что с начала СВО он не видел Путина, подчеркнув, что «многие [другие политики] разговаривали с ним тайно».

25 ноября 2021 года Путин и Вучич встречались последний раз в Сочи. В октябре 2024-го и в марте 2025-го они созванивались. Известно, что российский лидер разговаривал по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем в декабре 2022-го и в ноябре 2024-го. В СМИ писали, что немецкая сторона якобы ведет тайные переговоры с РФ по поводу урегулирования конфликта на Украине, но никакой официальной информации об этом не было, как и видимых результатов.

В 2022 году Путин много общался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, однако в 2024-м таких контактов уже не было.

Сербия сама освободилась от немцев

Последний телефонный разговор Путина и Вучича состоялся 7 марта. Президент Сербии подтвердил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в ВОВ. Более того, он направит подразделение сербских вооруженных сил для участия в параде Победы. Оба лидера намерены укреплять стратегическое партнерство стран.

«Предметно рассмотрен ряд практических вопросов дальнейшего взаимодействия в различных областях, прежде всего в сфере энергетики», — сказано на сайте Кремля.

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Рассуждая о Второй мировой войне, Вучич заявил, что Сербия самостоятельно освободила Югославию от немецкой оккупации, а помощь СССР была ограничена.

«Мы заплатили большую цену… Да, мы получили помощь Красной армии, но в основном это была наша армия. Помощь была ограниченная», — сказал Вучич.

Он уточнил, что страна потеряла людей как в результате действий немецкой армии, так и хорватских усташей (националистическое повстанческое движение). Он назвал произошедшее геноцидом сербского народа.