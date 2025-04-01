Лавров сообщил о подготовке новой встречи представителей РФ и США

Глава МИД РФ Лавров сообщил о подготовке новой встречи с представителями США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что РФ и США в настоящее время планируют новую двухстороннюю встречу. Его слова приводит «Интерфакс».

«Была встреча в Стамбуле, сейчас готовится вторая встреча, тем временем идут контакты по телефону, по видеоконференцсвязи», — рассказал министр.

Он отметил, что обе стороны работают в направлении ликвидации раздражителей, которые серьезно мешают работе посольств двух стран в Москве и Вашингтоне.

Лавров сообщил, что видит прогресс в данной работе по устранению «совершенно неприемлемых с точки зрения дипломатической практики препятствий для нормальной работы дипломатов в столицах».

Консультации между РФ и США в Стамбуле проходили 28 февраля.

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