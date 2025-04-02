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В США сообщили, что высокопоставленный чиновник РФ посетит Вашингтон для переговоров

CNN: Дмитриев и Уиткофф могут встретиться в Вашингтоне на этой неделе
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Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев может встретиться со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом в Вашингтоне на этой неделе. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным источников CNN, они обсудят укрепление отношений между США и Россией в их стремлении положить конец украинскому конфликту.

Визит Дмитриева станет первым визитом высокопоставленного российского чиновника в Вашингтон для переговоров с момента начала российской военной операции на Украине в 2022 году и станет еще одним шагом на пути к заметному потеплению отношений между двумя странами, подчеркивает телеканал.

Переговоры представителей США и РФ состоятся через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп в интервью NBC предположил, что может ввести дополнительные санкции против России, и заявил, что он «зол» на президента Владимира Путина, с которым Уиткоффом уже дважды встречался в Москве.

31 марта глава РФПИ в интервью заявил, что Москва и Вашингтон начали дискуссии о проектах по редкоземельным металлам.

Ранее Дмитриев предложил Маску направить миссию РФ и США на Марс в 2029 году.

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