Песков не стал отвечать на вопрос, считает ли Путин врагом Зеленского

В России ответили на последние заявления президента Украины Зеленского. Так, в Кремле считают пустыми слова украинского лидера о готовности к личной встрече с президентом РФ. Кроме того, на пассаж Зеленского о том, что он считает Путина своим врагом, Песков посоветовал отнестись к вопросу переговоров без эмоций. В Госдуме отметили, что признание Зеленским невозможности возврата территорий является наступлением «периода правды», а в МИДе увидели в словах президента Украины шантаж и отчаяние.

У украинского президента Владимира Зеленского наступил «период правды», заявил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков в беседе с РИА Новости.

«Сегодня у Зеленского наступил период правды, который, прежде всего, связан с успехами российской армии на линии фронта в зоне СВО, а также изменением геополитической обстановки из-за прихода в США к власти новой администрации», — сказал чиновник.

Цеков также призвал Зеленского и дальше говорить правду, начав с признания своей нелегитимности и взяв на себя вину за развязывание военного конфликта на Украине.

Комментарий Цекова связан с интервью Зеленского британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором он заявил о желании вести переговоры напрямую с президентом РФ Владимиром Путиным. Также украинский лидер признал, что сейчас Украина не сможет вернуть взятые под контроль Россией территории и не готова терять ради этого миллионы людей.

«К Зеленскому пришло позднее прозрение. Он уже бросил в топку войны миллионы своих граждан, миллионы бежали из страны, которая сегодня превратилась в руину. Зеленский стал трагедией для Украины», — сказал депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет РИА Новости.

Чиновник добавил, что Зеленский уже много раз мог остановить боевые действия. Более того, он мог вообще не допустить начала конфликта. Шеремет считает, что в таких условиях высказываться о мире «по меньшей мере кощунственно».

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Нужен юридический анализ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал пустыми словами заявление Зеленского о готовности переговоров с Путиным, так как он сам их запретил.

«Готовность должна на чем то зиждиться, готовность и желание, она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Поэтому пока, кроме как пустые слова, это невозможно воспринимать», — сказал Песков, цитирует «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента РФ не стал прямо отвечать, считает ли Путин Зеленского своим врагом (в интервью Зеленский назвал Путина своим врагом, заявив, что это взаимно), поскольку в таких вопросах нет места эмоциям:

«Здесь должно быть место юридическому анализу и абсолютному прагматизму».

Песков добавил, что российская сторона открыта к переговорам, хотя проблемы с легитимностью Зеленского очевидцы. Однако именно Киев должен быть заинтересован в мирном урегулировании конфликта, исходя из динамики развития боевых действий и хода СВО.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сказала телеканалу «360», что слова Зеленского касаются только его самого, а не украинского народа, поэтому их нельзя путать с интересами Украины.

«Очевидно, что эта же безответственность привела его к тому положению, в котором он сейчас находится. Каждый день он делает по пять, по шесть чудовищных заявлений, которые вызывают волну неприятия уже у его спонсоров, у спонсоров киевского режима. Потому что это шантаж. Потому что это заявления, которые делаются от отчаяния, чтобы хоть как-то продлить свое собственное существование», — подчеркнула Захарова.

«Это крик о помощи»

Украинский политолог Константин Бондаренко написал в Telegram-канале, что «последнее выступление Зеленского — это крик о помощи, но не для спасения Украины, а для спасения режима». По его словам, только на референдуме можно решить, стоит ли давать американцам доступ к залежам полезных ископаемых, поскольку это собственность украинского народа, а не власти. Кроме этого, он назвал истерикой возможное решение разместить на территории Украины иностранные контингенты и ядерное оружие.

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсетях негативно отреагировал на возможный обмен металлов на продолжение помощи со стороны США:

«На Украине у диктатора Зеленского все продается».

Месторождения полезных ископаемых, которые нужны США, по большей части находятся под контролем России, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Зеленский пытается продать Трампу воздух, идя сознательно на обман и политическое мошенничество», — сказал Рогов, подчеркнув, что у Украины уже почти нет разведанных месторождений с экономически оправданной стоимостью.

Чиновник добавил, что Киев полностью потерял контроль над залежами стронция.