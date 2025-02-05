«Результат превзойдет все ожидания». Трамп пообещал завершить конфликт на Украине

Президент США объявил, что ведет «конструктивные переговоры» с Россией и Украиной, результат которых превзойдет все ожидания. При этом Зеленский уже открыто говорит, что готов напрямую обсудить с Путиным процесс урегулирования и что Украина сейчас не может вернуть территории. В Чехии же выступили против возможного перемирия, так как его заключение якобы приведет не к завершению конфликта, а к его отсрочке. Президент РФ ранее подтвердил готовность к переговорам с Зеленским, но при этом попросил подтвердить легитимность его как президента Украины.

Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что ведет переговоры с Москвой и Киевом о способах завершения конфликта.

«Мы проводим очень хорошие, очень конструктивные переговоры по Украине. Мы говорим с россиянами, мы говорим с украинским руководством», — сказал Трамп, цитирует ТАСС.

Президент США добавил, что хочет прекращения боевых действий, ради спасения молодых россиян и украинцев. По его словам, этого конфликта не должно было быть. Он заявил, что разрушения в зоне СВО сравнимы с разрушениями в секторе Газа. При этом Трамп не сообщил, с кем конкретно его команда имела контакты, и прямо не ответил на вопрос, за какой страной останутся взятые под контроль РФ бывшие территории Украины.

«У нас очень хорошие переговоры. Думаю, мы этого добьемся. Думаю, есть надежда, что это <...> превзойдет все ожидания», — пообещал Трамп.

Зеленский уже не против переговоров с Путиным

«Верните нам ядерное оружие»: Зеленский назвал условие отказа от вступления Украины в НАТО Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором заявил... 05 февраля 00:10

Президент Украины Владимир Зеленский сказал британскому журналисту Пирсу Моргану, что уже готов к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. При этом в начале конфликта он подписал документ, который запрещает взаимодействие с президентом РФ.

«Если это будет единственная конфигурация, в которой мы можем достичь мира для граждан Украины и не терять людей, конечно, мы примем эту конфигурацию», — сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что считает Путина врагом, поэтому не будет к нему добрым. Говоря о проблеме своей легитимности, Зеленский заявил, что его выбрали 73% украинцев. В целом, он выступает за проведение выборов, но в боевых условиях они невозможны. Президент Украины также признал, что вернуть территории его страна сейчас не может.

«Сегодня мы не можем вернуть все наши территории, мы мыслим реалистично: мы не можем потерять миллионы людей ради результата, который может и не наступить. <...> К сожалению, поддержка, которую оказывают наши партнеры, является недостаточной», — отметил он.

Зеленский заключил, что Украина готова к завершению горячей фазы боевых действий и к старту переговоров.

Россия тоже готова

Накануне Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину сообщил, что Россия готова к переговорам «с кем угодно», если у Украины есть такое желание. Однако в настоящее время Зеленский не рассматривается как легитимный президент Украины, поэтому он не может ничего подписывать.

«Да, вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он [Зеленский] не имеет права ничего подписывать. Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста», — отметил он.

Путин заявил, что итоговый вариант договора не должен иметь «ни одного промаха, ни одной шероховатости».

«Если сейчас мы начнем вести переговоры, они будут нелегитимны. Правда, есть проблема: когда нынешний глава режима подписывал этот указ (о запрете переговоров с Путиным. — «Газета.Ru»), он был относительно легитимным президентом, а теперь он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка в чем, засада в чем, ловушка. Но в принципе, по большому счету, если хотят это сделать — юридический способ есть, пожалуйста. Пускай в соответствии с конституцией это сделает председатель Рады», — заключил Путин.

Чехия не хочет перемирия

В Европе также обсуждают возможные переговоры по конфликту на Украине. Киев может лишиться места в ЕС и НАТО, если пойдет на перемирие с Москвой, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский в статье для украинского издания «Европейская правда».

«Прекращение огня, которое заморозит территориальные достижения или лишит Украину ее законного места в европейском и трансатлантическом сообществе, станет для Кремля вознаграждением», — считает Липавский, цитирует РИА Новости.

Он считает, что «плохой мир» не завершит этот конфликт, а только отсрочит следующий. По словам чиновника, возможное перемирие якобы легитимизирует военные преступления и поможет виновникам избежать наказания. Он призвал включить в условия переговоров привлечение военных преступников к ответственности, возращение якобы похищенных Россией украинских детей и выплату репараций.