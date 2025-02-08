«Никто больше не будет пользоваться США». Трамп поставил Зеленскому ультиматум по сделке

Трамп дал понять Зеленскому, что больше никто не будет пользоваться США

Дональд Трамп заявил, что Украина должна предоставить компенсацию за финансовую помощь от Вашингтона. В качестве возможного обмена обсуждается доступ к природным ресурсам страны, включая редкоземельные металлы. В ответ Владимир Зеленский выразил готовность к совместному освоению ресурсов, но подчеркнул, что Украина не отдаст их безвозмездно. Трамп и Зеленский планируют встречу для обсуждения условий соглашения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна предоставить что-то взамен за финансовую помощь, которую Вашингтон оказывает Киеву. Он отметил, что американские налогоплательщики ожидают компенсации за средства, направленные на поддержку Украины. Об этом он сказал во время встречи с японским премьером в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что США больше не будут выступать в роли единственного источника помощи для Украины. Президент США снова упомянул «подземные ресурсы Украины».

«Мы уже сказали ему [Зеленскому — прим. «Газеты.Ru»] о каком-либо эквиваленте денег американских налогоплательщиков», — сказал он, добавив, что, все пользовались «старыми добрыми Соединенными Штатами», но больше не будут.

Трамп также отметил, что обсуждается возможность обмена помощи на доступ к редкоземельным металлам и другим природным ресурсам, находящимся в недрах Украины.

Украина готова к сделке

Президент Украины отреагировал на публичное заявление Трампа. Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается отдавать свои ресурсы США безвозмездно, но готова развивать совместное их освоение. Он отметил, что помощь США была наиболее значимой, и именно поэтому американские партнеры должны получить наибольшие преимущества, подчеркнув, что они заслуживают приоритет.

«Американцы помогли больше всех, и поэтому американцы должны получить больше всех. И у них должен быть этот приоритет, и они его получат. Я также хотел бы обсудить это с президентом Трампом», — сказал он.

Помимо этого, Зеленский сообщил, что Украина и США рассматривают возможность использования украинских подземных газовых хранилищ для хранения американского сжиженного природного газа (СПГ). Он также заявил, что готов подписать контракты на поставку СПГ в Украину.

Президент Украины добавил, что готов заключить сделку с Трампом, однако подчеркнул важность обеспечения безопасности Украины от союзников в рамках любых соглашений. По его словам, если речь идет о сделке, Киев готов поддержать ее при условии выполнения всех гарантий.

Зеленский и Трамп встретятся в Вашингтоне

Трамп также заявил, что планирует встретиться с Зеленским на следующей неделе, чтобы обсудить конфликт на Украине. Он отметил, что встреча может состояться в Вашингтоне, так как «не собирается ехать в Киев».

«Я бы хотел, чтобы это закончилось, просто по-человечески. Я бы хотел, чтобы это закончилось», — сказал Трамп, комментируя конфликт на Украине.

В ответ на это, Зеленский выразил готовность к сотрудничеству и отметил, что украинские и американские команды уже прорабатывают детали предстоящих переговоров. Он подчеркнул, что «прочный и длительный мир должен стать ближе».

«Мы всегда ценим сотрудничество с Президентом Трампом. Также планируем встречи и переговоры на уровне команд. Украинские и американские команды уже прорабатывают детали. Прочный и длительный мир должен стать ближе», — отметил президент Украины.

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Глава администрации президента Украины Андрей Ермак также сообщил, что в этом месяце Украина ожидает визит специального посланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога.

Ермак рассказал, что он уже обсудил с Келлогом несколько важных вопросов, включая ситуацию на фронте, обеспечение безопасности гражданского населения Украины, а также предстоящие встречи на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится в конце месяца.