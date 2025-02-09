«Я хочу покончить с этой чертовщиной». Трамп обсудил с Путиным Украину

Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре пути урегулирования конфликта на Украине. Трамп рассказал, что США дадут Украине гарантии безопасности в обмен на доступ к редкоземельным минералам и газу.

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию на Украине и возможные пути ее разрешения. Об этом американский президент сообщил в интервью газете New York Post.

«Я лучше промолчу», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, как долго длилась беседа.

Также он заявил, что предпочел бы не раскрывать продолжительность и детали своего разговора с Путиным. Однако Трамп отметил, что российский президент обеспокоен по поводу гибели солдат на поле боя, подчеркнув, что российскому президенту «действительно небезразлична» эта проблема и что он «хочет, чтобы люди перестали умирать».

Трамп также отметил наличие конкретного плана для прекращения российско-украинского конфликта и выразил надежду на его быстрое осуществление, добавив: «На Украине такая ужасная война. Я хочу покончить с этой чертовщиной».

Редкоземельные минералы и газ

По словам Трампа, в ходе беседы он сообщил Путину о желании заключить сделку с украинским президентом Владимиром Зеленским на сумму $500 млн, касающуюся доступа к редкоземельным минералам и газу на Украине. В обмен на это он предложил гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

3 февраля Трамп заявил, что США продолжат оказывать помощь Украине в обмен на поставки редкоземельных металлов. Он отметил, что Украина обладает ценными редкоземельными металлами, и выразил желание заключить сделку, в рамках которой Украина будет обеспечивать США этими металлами и другими товарами в обмен на предоставляемую помощь.

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Украина действительно располагает значительными запасами редкоземельных металлов, таких как литий, тантал и уран, которые играют ключевую роль в производстве смартфонов, электромобилей и оборонных технологий. Сейчас в мировой добыче доминирует Китай, и поэтому вопрос доступа к этим ресурсам стал стратегическим.

В свою очередь Владимир Зеленский позднее заявил, что Украина не собирается отдавать свои ресурсы США безвозмездно, но готова развивать совместное их освоение. Он отметил, что помощь США была наиболее значимой, и именно поэтому американские партнеры должны получить наибольшие преимущества, подчеркнув, что они заслуживают приоритет.

Запланированные встречи

С 14 по 16 февраля в Мюнхене пройдет конференция по безопасности, на которой вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским. Эта встреча может стать значимым шагом на пути к поиску мирного разрешения конфликта на Украине.

Тем временем, Дональд Трамп ранее сообщал, что планирует провести встречу с Зеленским в Вашингтоне на следующей неделе. Зеленский подтвердил готовность Украины к сотрудничеству и сообщил, что переговорные команды обеих стран активно работают над подготовкой встреч.

Кроме того, Киев также ожидает визит специального посланника Трампа по Украине Кита Келлога, который ранее обсудил с Андреем Ермаком ключевые вопросы, включая безопасность и организацию встреч в Мюнхене.