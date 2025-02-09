В Кремле не смогли «ни подтвердить, ни опровергнуть» слова Трампа о разговоре с Путиным

Песков заявил, что коммуникации между Россией и США происходят по разным каналам

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил ТАСС, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» публикации о состоявшемся разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По его словам, администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, из-за чего возникает много разных коммуникаций, которые ведутся по разным каналам.

«На фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — заключил Песков.

8 февраля президент США заявил, что провел телефонный разговор с российским коллегой. При этом Трамп не стал уточнять, сколько по времени длилась беседа.

Как он сказал, ключевой темой обсуждения стал украинский кризис. Американский лидер уточнил, что у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий, и выразил надежду на скорое завершение вооруженного противостояния между Киевом и Москвой.

Позже хозяин Белого дома поручил своему помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу организовать встречи по урегулированию конфликта. Трамп подчеркнул, что хочет «покончить с этим чертовым безумием».

Ранее американские журналисты заявили, что Путин «как никогда близок» к достижению целей на Украине.