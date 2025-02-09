Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В команде Трампа заявили, что гарантии безопасности Украины лягут на Европу

Советник Трампа Уолтц заявил, что гарантии безопасности Украины лягут на Европу
close
Mike Segar/Reuters

Советник по национальной безопасности Белого дома Майк Уолтц заявил в эфире телеканала NBC, что гарантии безопасности по Украине будут возложены на Европу.

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине. При этом он отказался подтвердить факт недавнего телефонного разговора Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

В воскресенье 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным при условии того, что Европа и США не бросят Киев.

Дональд Трамп ранее заявил журналистам, что провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом Трамп не стал уточнять, сколько по времени длилась беседа и была ли она в первый раз. Как он сказал, ключевой темой обсуждения стал украинский кризис. Американский лидер уточнил, что у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий, и выразил надежду на скорое завершение вооруженного противостояния между Киевом и Москвой. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» информацию о разговоре двух президентов.

Ранее в Германии призвали не ждать Трампа в решении российско-украинского конфликта.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами