В команде Трампа заявили, что гарантии безопасности Украины лягут на Европу

Советник по национальной безопасности Белого дома Майк Уолтц заявил в эфире телеканала NBC, что гарантии безопасности по Украине будут возложены на Европу.

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине. При этом он отказался подтвердить факт недавнего телефонного разговора Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

В воскресенье 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным при условии того, что Европа и США не бросят Киев.

Дональд Трамп ранее заявил журналистам, что провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом Трамп не стал уточнять, сколько по времени длилась беседа и была ли она в первый раз. Как он сказал, ключевой темой обсуждения стал украинский кризис. Американский лидер уточнил, что у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий, и выразил надежду на скорое завершение вооруженного противостояния между Киевом и Москвой. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» информацию о разговоре двух президентов.

Ранее в Германии призвали не ждать Трампа в решении российско-украинского конфликта.