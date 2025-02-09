Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным при одном условии

Зеленский готов к переговорам с Путиным, если Запад не бросит Киев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным при условии того, что Европа и США не бросят Киев. Запись опубликована на YouTube-канале украинского лидера.

Зеленский подчеркнул, что для завершения конфликта в 2025 году существуют все возможности. Быстрого разрешения ситуации хочет и президент США Дональд Трамп, добавил украинский лидер.

По его словам, он готов к любому формату переговоров в случае понимания того, что Соединенные Штаты и Европа не бросят Украину и дадут гарантии безопасности.

Зеленский отметил, что украинцы выступают против проведения президентских выборов во время конфликта. Если будет приостановлено военное положение, то армия будет потеряна, а голосовать без солдат — «нечестно», добавил президент.

7 февраля британский таблоид Daily Mail сообщил о якобы существующем мирном плане президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Издание утверждает, что документ обсуждается в «политико-дипломатических кругах» в Киеве.

Ранее в МИД России оценили роль США в урегулировании украинского кризиса.